Podbrezová získala významnú investíciu na zavedenie množstvového zberu odpadu

Vďaka zavedeniu množstvového zberu odpadu získa takmer 3 500 obyvateľov Podbrezovej v okrese Brezno prístup k spravodlivejšiemu a efektívnejšiemu systému nakladania s komunálnym odpadom. Schválený projekt umožní samospráve využiť na tento účel takmer 716 tisíc eur z Programu Slovensko. Zavedenie množstvového zberu zmesového komunálneho odpadu zníži produkciu odpadu o viac ako 38 kilogramov na jedného obyvateľa ročne. Zazmluvnenie projektu ohlásil podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba.
„Podporujeme moderné riešenia v odpadovom hospodárstve, ktoré motivujú obyvateľov viac triediť a zároveň prinášajú spravodlivejší systém poplatkov za odpad. Som rád, že sa do tejto transformácie zapája aj obec Podbrezová, ktorá vďaka projektu prispeje k výraznému zníženiu množstva zmesového komunálneho odpadu a k čistejšiemu životnému prostrediu,“ zdôraznil Taraba.
Investícia umožní v obci zaviesť systém neváženého množstvového zberu pre rodinné aj bytové domy. Súčasťou projektu bude elektronická evidencia vývozu odpadu, ktorá umožní presnejšie monitorovanie produkcie komunálneho odpadu a efektívnejšie plánovanie zberu. Obyvatelia budú platiť podľa množstva vyprodukovaného odpadu, čo ich má motivovať k dôslednejšiemu triedeniu a znižovaniu objemu zmesového komunálneho odpadu.
Projekt zahŕňa aj vybudovanie montovaných uzamykateľných stojísk, ktoré pomôžu eliminovať neporiadok v okolí kontajnerov, obmedzia nelegálne ukladanie odpadu a zabránia prístupu nepovolaných osôb. Nový systém prispeje k zvýšeniu miery triedenia odpadu, zníženiu množstva odpadu ukladaného na skládky a optimalizácii nákladov na odpadové hospodárstvo obce. Celkové oprávnené výdavky projektu dosahujú viac ako 778 tisíc eur. Takmer 716 tisíc eur bude hradených z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu, pričom obec Podbrezová zabezpečí spolufinancovanie vo výške viac ako 62 tisíc eur.