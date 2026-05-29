Slováci len krútia hlavou: Dôležitý štátny portál má výpadok, ľuďom sa nedarí prihlásiť

BRATISLAVA - Väčšina podnikateľov a zamestnancov štátnej správy sa prakticky denne stretáva s Ústredným portálom verejnej správy Slovensko.sk. Vybavujú sa ním viaceré úkony elektronickou formou. Napriek tomu nič nie je dokonalé, a tak sa stalo, že na konci pracovného týždňa Slováci hlásia veľký problém. Na web sa im totiž nedarí prihlásiť.
Na problém upozornil portál tvnoviny.sk. Nastali komplikácie s prihlasovaním. Na tento problém už upozornilo viacero užívateľov. Pokusy o prihlásenie stroskotali a stránka používateľom ukáže chybové hlásenie.
To môže predstavovať vážny problém, keďže spomínaný web už roky funguje pre mnohých Slovákov ako hlavný komunikačný nástroj so štátnou správou. Výpadok ich tak môže ochromiť na hodiny a spôsobiť komplikácie v súkromnom a pracovnom živote. Často totiž ide o dôležité úradne záležitosti, ktoré mávajú aj časové lehoty.
Portál nateraz ľuďom odporúča prihlásiť sa neskôr.
Článok budeme aktualizovať.