Detské UV tričká neprešli testom: Ochrana bola často len na papieri, aj u známych značiek! Našli tiež nebezpečné látky

BRATISLAVA - Letné slnko sa blíži a rodičia siahajú po UV tričkách v domnení, že poskytnú deťom spoľahlivú ochranu pred spálením. Nový medzinárodný test však ukázal, že nie všetky odevy spĺňajú to, čo sľubujú. Niektoré detské UV tričká chránili pred žiarením výrazne menej, než uvádzali etikety, a v niekoľkých prípadoch laboratóriá dokonca odhalili aj prítomnosť problematických chemikálií. Zo spotrebiteľskej organizácie dTest o tom informovala Silvia Čakajdová.

UV tričká si ľudia kupujú s očakávaním, že ochránia dieťa pred spálením aj dlhodobými rizikami spojenými škodlivým UV žiarením. U detí to vzhľadom na ich citlivú pokožku platí dvojnásobne. Nový medzinárodný test v rámci projektu Život bez chémie pre všetkých (ToxFree Life for All), na ktorom sa podieľala aj spotrebiteľská organizácia dTest, však ukázal, že deklarácie výrobcov nie vždy zodpovedajú realite. „Výsledky testu ukazujú, že deklarované vysoké číslo UPF, teda ochranného faktora textílií voči UV žiareniu, ešte nemusí znamenať skutočne vysokú ochranu,“ upozorňuje šéfredaktorka časopisu dTest Hana Hoffmannová.

Nízka ochrana aj pri známych značkách

Do testu bolo zaradených dvadsať detských UV tričiek z umelých vlákien, prevažne z polyesteru a elastanu. Osemnásť výrobkov bolo dostupných aj na českom trhu a mnohé z nich pravdepodobne aj na Slovensku. Niektoré z nich možno máte ešte doma. „Aby bolo možné zvládnuť náročný testovací program, bolo potrebné nakúpiť vzorky tričiek s viac ako polročným predstihom. Vo väčšine prípadov ide preto o kúsky z minuloročných kolekcií a v aktuálnej ponuke už väčšinu z nich nenájdete,“ vysvetľuje Hoffmannová.

Laboratóriá preverovali nielen chemické zloženie, ale predovšetkým skutočnú schopnosť blokovať UV žiarenie. Práve funkčnosť sa ukázala ako najväčší problém. Viaceré výrobky nedosiahli ani minimálnu odporúčanú ochranu UPF 30, ktorú odborníci považujú za základ pre detské ochranné odevy. Nedostatočné hodnotenie si pre nízky UV faktor odniesli značky Primark, Quicksilver, Reserved, Takko, Wouki aj výrobky z platforiem Temu a Shein.

Najhoršie dopadlo biele tričko značky Quicksilver, ktoré napriek deklarovanému faktoru 50+ poskytlo ochranu iba na úrovni UPF 15. „Ukazuje sa, že spotrebiteľ sa nemôže spoliehať len na údaje na etikete. Rozdiel medzi deklarovanou a skutočnou ochranou bol v niektorých prípadoch výrazný,“ dopĺňa Hana Hoffmannová.

Bisfenoly sú stále prítomné

Súčasťou testu bolo aj hľadanie nežiaducich chemických látok. Laboratórium sa zameralo na formaldehyd, zakázané azofarbivá a bisfenoly. Pozitívnou správou je, že formaldehyd ani zakázané farbivá sa nenašli v žiadnom z testovaných výrobkov.

Problémom však zostávajú bisfenoly, teda látky narúšajúce hormonálny systém. Tie môžu z textílií prechádzať do potu a vstrebávať sa cez pokožku. Rovnako ako v predchádzajúcich testoch projektu ToxFree bola na hodnotenie použitá trojstupňová škála. Limitom pre hodnotenie bola koncentrácia 0,8 mg/kg, čo je podľa európskeho Vedeckého výboru pre bezpečnosť spotrebiteľa maximálne bezpečné množstvo bisfenolu A v textíliách. Vysoké koncentrácie bisfenolov odhalilo laboratórium pri tričkách značiek Nordblanc, Takko a Tchibo. Najvyšší nález zaznamenalo pri značke Nordblanc, kde koncentrácia dosiahla 159 mg/kg.

„Bisfenoly sú spájané s negatívnymi vplyvmi na hormonálny systém aj vývoj detí. Napriek tomu pre ich obsah v textíliách stále neexistujú záväzné európske limity,“ upozorňuje Hoffmannová. Osem tričiek prešlo chemickými analýzami bez akéhokoľvek nálezu bisfenolov.

Mikrovlákna a životnosť materiálu

Test sa zameral aj na ekologickú stránku výrobkov. Všetky tričká boli vyrobené zo syntetických materiálov, ktoré pri praní uvoľňujú mikrovlákna patriace do skupiny mikroplastov. Laboratórium sledovalo množstvo vlákien uvoľnených po piatich pracích cykloch.

Najväčšie množstvo mikrovlákien uvoľňovali tričká z Decathlonu a Tchiba - pri oboch výrobkoch sa z kilogramu uvoľnilo viac ako 200 mg vlákien. Najlepší výrobok v tejto časti testu uvoľnil z kilogramu 60,9 mg vlákien. Odborníci upozorňujú, že mikrovlákna boli preukázané v ľudskej krvi, pľúcach, placente aj materskom mlieku a môžu na seba viazať ďalšie chemické látky.

Dobrou správou naopak je, že väčšina tričiek dobre odolávala žmolkovaniu a v slanej vode si zachovávala farbu. Horšie výsledky sa objavili pri pôsobení chlórovanej vody, ktorá niektorým materiálom výrazne škodila.

Dôležité sú aj etikety

Kontrola odhalila nedostatky aj v označovaní výrobkov. Niektorým tričkám chýbalo označenie CE, ktoré zaručuje, že výrobok spĺňa všetky základné požiadavky príslušných legislatívnych predpisov a smerníc Európskej únie, alebo presná informácia o úrovni ochrany. Najväčšie problémy mali výrobky z platforiem Temu a Shein, pri ktorých nebolo zrejmé, akú mieru UV ochrany vlastne poskytujú.

„Odporúčame kombinovať UV oblečenie s kvalitným opaľovacím krémom s ochranným faktorom minimálne SPF 30 a sledovať nielen deklarovaný ochranný faktor, ale aj prítomnosť označenia CE a pokyny na údržbu. Ochranné vlastnosti textílií sa totiž môžu praním a používaním postupne znižovať,“ zhrnula za dTest Hana Hoffmannová.

