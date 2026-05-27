Neznámy páchateľ poškodil biolenovú plachtu: Spôsobil škodu tisícky eur

HUNCOVCE - Neznámy páchateľ poškodil takzvanú biolenovú plachtu v obci Huncovce a spôsobil tak škodu v tisíckach eur. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že k poškodeniu plachty na bioplynovej jame došlo niekedy od soboty (23. 5.) do utorka (26. 5.).
„Doposiaľ neznámy páchateľ na bioplynovej jame poškodil biolenovú plachtu. Odrezal z nej kus, čím vznikla poškodenej spoločnosti škoda vo výške až 13.700 eur,“ konkretizovala hovorkyňa.
Poverený príslušník vykonal obhliadku miesta činu, udalosť zadokumentoval a skúma okolnosti prípadu, smerujúce k jeho objasneniu. „Vo veci trestného činu poškodzovanie cudzej veci, ako aj vo veci trestného činu krádeže vedie poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Kežmarku trestné stíhanie,“ uzavrela Ligdayová.