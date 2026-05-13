Pri ikonickej Kukurici vyrastie parkovací dom: Rezort obrany chystá investíciu za milióny eur

BRATISLAVA - Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany plánuje vybudovať pri rekonštruovanej budove bývalého internátu Hviezda v areáli ministerstva v Bratislave parkovací dom. Okrem toho zrekonštruuje aj priľahlý objekt. Predpokladaná hodnota celej zákazky je 10,5 milióna eur bez DPH. Vyplýva to z dokumentov zverejnených na webe Úradu pre verejné obstarávanie.
„Riešený objekt pôvodne slúžil ako prevádzka vojenskej hygieny. Navrhovaná rekonštrukcia vyplýva z požiadaviek stavebníka na nové využitie objektu s funkciami prechodného ubytovania, kancelárií, školiacej miestnosti, riadiacej miestnosti, archívu, skladov a príslušného technického a technologického zázemia, pri zobytnení podkrovia,“ uvádza sa v dokumente k budove, ktorá podľa zakreslenia susedí s prerábanou budovou internátu Hviezda, známeho ako Kukurica.
Vedľa objektov má zároveň vzniknúť parkovací dom z ľahkej oceľovej konštrukcie. Rezort počíta s plochou 930 štvorcových metrov a s kapacitou 29 parkovacích miest.