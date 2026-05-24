TRAGÉDIA v Šuranoch: V jednom z bytov našli dobodaného muža, v tele mal nôž!

ŠURANY - Záver víkendu so sebou priniesol veľmi smutnú správu. O náhlej tragédii informovali v meste Šurany na západe Slovenska, kde mali v jednom z bytov nájsť mŕtve telo. Tragické okolnosti sú doprevádzané aj faktom, že muž mal byť dobodaný.
Na smutný prípad upozornila televízia JOJ.
V jednom z bytov v Šuranoch mal byť spomínaný muž v prenájme. V jeden moment ale vraj aj samotní susedia v bloku začuli krik.
Všetko musel prísť vyriešiť až samotný majiteľ bytu. Vo vnútri na nich čakal pohľad, na ktorý nikdy nezabudnú. Muž ležal v byte s bodnou ranou a bolo zjavné, že už nežije. Tragický obraz dopĺňa aj informácia, že mal mať v tele ešte stále zapichnutý nôž.
Polícia už o prípade informuje
Polícia už celú situáciu mapuje. Všetko sa malo odohraťž na Partizánskej ulici. "Polícia momentálne vykonáva prvotné procesné úkony s mužom podozrivým z trestnej činnosti. Udalosť preverujeme v súvislosti s podozrením na násilný trestný čin," zareagovali policajti z Nitrianskeho kraja.
Článok budeme aktualizovať.