Michalovčania zažili BUJARÚ noc, muž dopravnou značkou zaradom rozbíjal výklady: Dramatické VIDEO zásahu policajtov!

MICHALOVCE - Michalovčania v centre mesta počas víkendu rozhodne nezažili pokojnú noc. Počas veľmi skorého rána ich prebudili zvuky rinčiaceho skla a výkriky. V centre vyčíňal mladý muž, ktorý verejne a bez akýchkoľvek ohľadov dával hlučne najavo svoju agresivitu a nespokojnosť. Krátko po tretej hodine rannej museli celú situáciu riešiť mestskí policajti a potrebovali dokonca pomoc aj tých štátnych.
VIDEO Muža pod vplyvom alkoholu v Michalovciach zadržali mestskí policajti:
Incident pre Topky popísali dvaja svedkovia, ktorí sa uprostred hlbokej noci vracali z centra mesta a spozorneli, keď začuli hluk a krik. Vybrali sa smerom k zdroju týchto zvukov a zistili, že na mieste sa nachádza veľmi agresívny muž. Držal v ruke dopravnú značku, ktorou podľa ich slov rozbíjal rad-radom všetky výklady na známej ulici Pasáž pri centre.
Muž odcudzil dopravnú značku a začal cirkus
"Na hodinkách mohlo byť asi 3:21 a popri prechádzaní ulicou Pasáž sme si všimli, ako tam muž dopravnou značkou rozbíja výklady a ohrozuje okolie," zareagovali pre Topky. To však nebolo všetko, čo muž v daný okamih vyvádzal.
"V istom momente sme videli aj ďalších svedkov, ktorí vraveli, že búchal aj po kapote auta. Muž sa potom vybral do mesta a minimálne šesťkrát sme počuli silný úder. Následne sme videli dva rozbité výklady," popísal svedok, ktorý na mieste ostal až do momentu príchodu mestských policajtov.
Muža prepustili z psychiatrickej nemocnice, potom sa opil a prepuklo výtržníctvo
Na incident sme sa pýtali aj u mestskej polície v Michalovciach. Tá potvrdila, že muž sa skutočne správal nebezpečne a nevyčíňal výhradne na známej ulici Pasáž. Predpoklady na jeho nevídané vyčíňanie tu ale boli.
"Muž s iniciálami F. T. vo veku 29 rokov bol prepustený z psychiatrickej nemocnice na ulici Hrehovčíka v Michalovciach. Podozrivý následne pod vplyvom alkoholu na ulici Kapitána Nálepku poškodil motorové Vozidlo a pokračoval v smere na pešiu zónu na ulicu Pasáž," uviedli mestskí policajti.
"Tam vytrhol osadené dopravné značenie. S týmto potom poškodil výklad. Hliadkou mestskej polície boli voči podozrivému použité donucovacie prostriedky, keďže podozrivý na výzvy príslušníkov nereagoval a bol agresívny. Následne bol odovzdaný hliadke obvodného oddelenia Policajného zboru Slovenskej republiky v Michalovciach," spresnila pre Topky mestská polícia v Michalovciach.
V súvislosti s ďalším osudom muža sme oslovili aj Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach.