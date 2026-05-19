Gašpar hovorí o hrozbe ďalšieho atentátu: Politikov a médiá vyzýva na okamžité zmiernenie

BRATISLAVA - Podpredseda Národnej rady (NR) SR Tibor Gašpar (Smer-SD) v utorok zopakoval, že pre napätú situáciu sa môže na Slovensku opäť stať politicky motivovaný atentát. Zároveň vyzval všetky politické strany a všetkých politických činiteľov na Slovensku, aby prispievali k zmierovaniu a k deeskalácii situácie. Rovnako tak majú podľa neho urobiť médiá.
Gašpar pripomenul, že Robert Fico (Smer-SD) v piatok (15. 5.) na druhé výročie atentátu vyzval na pokoj a mier zbraní v politickom slova zmysle a politickom súboji. Napriek tomu sa Gašparovi podľa svojich slov zdalo, že víkend bol ešte viac vyeskalovaný ako bežný politický deň a politický život.
Podpredseda parlamentu zároveň spomenul výroky niektorých opozičných politikov na svoju adresu, ktorými sa podľa svojich slov cíti dotknutý. Označil ich za obsesiu a spôsob politiky, ktorý „by mal byť tvrdo odsúdený nielen v rétorickej rovine, ale možno už aj orgánmi činnými v trestnom konaní“. Zároveň avizoval, že pre výroky na svoju osobu bude podávať žaloby.
Opozičných politikov Gašpar vyzval, aby prestali so svojou rétorikou. „Pretože, samozrejme, že to radikalizuje aj našich priaznivcov a voličov a ľahko sa môže stať, že nešťastie bude na druhej strane opozičného spektra, u nejakého predstaviteľa opozície,“ doplnil. Gašpar zároveň tvrdí, že i svojich kolegov vyzýva k „expresivite, ktorú politika pozná“.
Šéf poslaneckého klubu Slovensko - Za ľudí Michal Šipoš v reakcii na vyjadrenia predstaviteľov Smeru-SD na utorkovej tlačovej konferencii uviedol, že v súčasnosti nehrozí atentát na premiéra Roberta Fica, ale na lídra Hnutia Slovensko Igora Matoviča, a to pre výroky europoslanca Ľuboša Blahu (Smer-SD). V tejto súvislosti podotkol, že Matovič na rozdiel od premiéra nemá ochranku, ostreľovačov či limuzínu.
Spolu s poslancom NR SR a exministrom vnútra Romanom Mikulcom (Slovensko - Za ľudí) okrem toho kritizovali, že Blaha má ochranku a limuzínu, ktorú mu platí štát. Žiadajú ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), aby zdôvodnil, prečo má Blaha ako europoslanec pridelenú ochranku. V piatok uplynuli dva roky od atentátu na premiéra po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej. Premiéra vtedy vážne postrelil útočník Juraj Cintula. Na konci apríla 2026 potvrdil Najvyšší súd SR páchateľovi trest väzenia na 21 rokov i to, že svojím konaním spáchal skutok v úmysle poškodiť ústavné zriadenie štátu.