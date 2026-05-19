Kauza Šimečkovcov rezonuje aj v Bruseli: Smeráci ukázali DOKUMENT ako dôkaz! Beňová hovorí o hanbe

BRUSEL/BRATISLAVA - V Bruseli je na stole dokument, v ktorom sa píše, že Európsky parlament vyjadruje vážne znepokojenie nad závažnými nezrovnalosťami pri hospodárení s finančnými prostriedkami európskych daňovníkov v prípade mimovládnej organizácie Projekt Fórum.
Upozornila na to eurposlankyňa za Smer-SSD Monika Beňová, ktorá zverejnila na sociálnej sieti aj samotný dokument Európskeho parlamentu. Ide o pozmeňujúci návrh, ktorý predložil maďarský europoslanec András László (politická skupina PfE) v rámci návrhu uznesenia Európskeho parlamentu o právnom štáte, základných právach a možnom zneužívaní eurofondov na Slovensku.
"Európsky parlament vyjadruje vážne znepokojenie nad závažnými nezrovnalosťami pri hospodárení s finančnými prostriedkami európskych daňovníkov v prípade mimovládnej organizácie Projekt Fórum, ktoré podľa verejne dostupných informácií viedli k rozhodnutiu Výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru o vymáhaní sumy 113 400 eur v súvislosti s projektom Zrkadlá Európy, projekt, za ktorý Marta Šimečková dodnes nevrátila peniaze napriek exekučnému príkazu," citovala z neho.
"Tak toto je obrovská hanba! O podvodoch Šimečkovcov už rozpráva celý Európsky parlament," napísala k tomu Beňová. "Progresívci chceli ublížiť Slovensku a nakoniec si strelili do vlastnej nohy. Sme veľmi zvedaví ako títo ´bojovníci za transpretnosť´ budú zajtra hlasovať," dodala na záver.
Bruselský dokument pritom nehovorí iba o Projekte Fórum, ale upozorňuje na širší problém financovania mimovládnych organizácií z peňazí Európskej únie. Píše sa v ňom okrem iného o tom, že Európsky dvor audítorov vo svojej správe upozornil na silný vplyv mimovládok na rozhodovanie v Európskej únii a zároveň tiež na nedostatočnú transparentnosť pri prideľovaní eurofondov týmto organizáciám.
Subvenčný podvod a škoda cca 140 000 eur
Vládny audit týkajúci sa čerpania verejných dotácií odhalil nedostatky pri občianskom združení Projekt Fórum, za ktorým stojí Marta Šimečková, matka lídra Progresívneho Slovenska Michala Šimečku. Polícia v marci začala trestné stíhanie vo veci podozrenia zo subvenčného podvodu.
Premiér Robert Fico v apríli informoval, že sa spôsobená škoda blíži k sume 140 000 eur. Rodinu Šimečkovcov opakovane obviňuje z „príživníctva na rôznych dotačných mechanizmoch“. Predstavitelia Smeru-SSD zároveň odmietajú, že by vyšetrovanie Projektu Fórum bolo politickou objednávkou.
Šimečková v apríli vyhlásila, že sa nikdy na tomto združení neobohatila, ale, naopak, sa zadĺžila, aby projekt udržala. Šimečková zároveň priznala, že administratívne veci v združení zanedbávala, je však pripravená niesť právne následky.
Michal Šimečka hovorí v súvislosti s medializovaním informácií o jeho rodine o "spravodajskej hre."