Dávajte si pozor! Podvodníci to opäť skúšajú, teraz cez TÚTO aplikáciu

BRATISLAVA - Bratislavská krajská polícia eviduje za štvrtok (21. 5.) v rámci Bratislavského kraja viacero podvodov, ktoré boli vykonané cez mobilnú aplikáciu WhatsApp. Informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.
„Správa mala byť zaslaná od kontaktu, ktorý mal mať reálne poškodený muž uložený v mobile pod menom svojho známeho. Správa mala obsahovať oslovenie s otázkou, či by mu mohol požičať peniaze v hodnote 1000 eur,“ priblížila hovorkyňa. Ako ďalej doplnila, po kladnej odpovedi mala prísť ďalšia správa, ktorá mala obsahovať aj číslo účtu, na ktoré bolo treba peniaze poslať.
Potvrdenie o prevedení peňazí
Po zaslaní peňazí si falošný kamarát mal pýtať aj potvrdenie o prevedení peňazí. „To sa poškodenému mužovi zdalo podozrivé a vtedy kontaktoval kamaráta, ktorý mu vysvetlil, že si nič nepýtal a stal sa obeťou podvodu,“ doplnila hovorkyňa bratislavskej krajskej polície. Polícia upozorňuje občanov, aby si vždy informácie týkajúce sa svojich financií overili aj telefonicky u známych, ktorí si peniaze od nich pýtajú.