Moskva v pozore: Zachvátil ju strach z útoku! Úrady nechali vypnúť internet a zavreli letiská

MOSKVA - Rusko pred oslavami konca druhej svetovej vojny zaviedlo mimoriadne bezpečnostné opatrenia. V Moskve aj Petrohrade hlásili výpadky mobilného internetu, problémy s dopravou aj zatvorené letiská. Kremeľ sa obával možných ukrajinských útokov.
Atmosféra nervozity a sprísnených kontrol ovládla ruské veľkomestá len niekoľko dní pred tradičnými oslavami 9. mája. Podľa exilového portálu The Moscow Times úrady v Moskve a Petrohrade od utorka výrazne obmedzovali mobilné služby a prístup na internet.
Mnohí obyvatelia sa podľa portálu nedokázali pripojiť vôbec. Ďalší tvrdili, že fungovali len niektoré stránky schválené štátom. Výpadky zasiahli aj SMS komunikáciu a viaceré bežné služby.
„Ráno som si nedokázala objednať ani taxi do práce. Toto je nová realita,“ opísala situáciu obyvateľka Petrohradu. Problémy podľa dostupných informácií zasiahli aj bankomaty či elektronické platby.
Letiská zastavili lety
Napätie sa prejavilo aj na moskovských letiskách. Britský denník The Guardian informoval, že viaceré letiská v utorok dočasne prerušili prevádzku pre hrozbu dronových útokov.
Práve bezpilotné lietadlá považujú ruskí experti za najväčšie riziko počas osláv výročia víťazstva nad nacistickým Nemeckom.
Obavy Kremľa naznačovalo aj rozhodnutie Vladimira Putina vyhlásiť jednostranné krátkodobé prímerie na 8. a 9. mája. Moskva pritom zároveň vyslala Kyjevu tvrdé varovanie. „Ak sa kyjevský režim pokúsi uskutočniť svoje zločinné plány a narušiť oslavy 81. výročia víťazstva v druhej svetovej vojne, ruské ozbrojené sily odpovedia masívnym raketovým úderom na centrum Kyjeva,“ vyhlásilo ruské ministerstvo obrany.
Za opatreniami môžu byť aj vnútorné obavy
Dôvodom rozsiahlych obmedzení však podľa niektorých zdrojov nemuseli byť iba obavy z ukrajinských útokov. V zákulisí sa čoraz častejšie hovorí aj o nervozite priamo v ruskom vedení.
Podľa informácií z okolia Kremľa, o ktorých hovoria viaceré médiá, klesá popularita Vladimira Putina a ruský prezident má mať obavy aj z možných vnútorných nepokojov či pokusu o prevrat.
Obmedzenie komunikácie a sprísnené bezpečnostné opatrenia tak môžu slúžiť aj ako prevencia proti prípadnej destabilizácii režimu.