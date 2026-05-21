VIDEO desivej zrážky kamiónov na Orave! Príves dostal v zákrute šmyk a zmietol oprotiidúci kolos

SEDLICE – Sekundy bezmocnosti a obrovská rana. V obci Sedlice došlo k dramatickej zrážke dvoch plne naložených nákladných motorových vozidiel. Celý incident zachytila kamera a zverejnené video naháňa strach. Stačilo len málo a nehoda dvoch cestných kolosov priamo v zastavanej oblasti mohla skončiť obrovskou tragédiou. Polícia hovorí o neuveriteľnom šťastí.
Polícia zverejnila autentický videozáznam, ktorý presne ukazuje, ako rýchlo sa rutinná jazda cez dedinu môže zmeniť na nekontrolovateľný kĺzavý horor.
Podľa doterajšieho vyšetrovania a zistení dopravnej polície bolo hlavnou príčinou nehody neprispôsobenie jazdy stavu a povahe vozovky. Jeden z vodičov nákladných áut totiž vošiel do pravotočivej zákruty rýchlosťou, ktorú na mokrom alebo nestabilnom povrchu cesty nezvládol.
Ťažký príves kamióna dostal v momente silný šmyk. Celá zadná časť vozidla sa nekontrolovateľne odtrhla a skrížila sa priamo do protismerného pruhu. V tej istej sekunde však v opačnom smere prichádzal druhý kamión. Jeho vodič nemal absolútne žiadnu šancu prudkej zrážke zabrániť. Nasledoval čelný náraz do skríženého návesu.
Hoci zábery z miesta nehody vyzerajú kvôli zakliesneným kamiónom hrozivo, záchranné zložky mali prekvapivo málo práce. „Obrovským šťastím je, že sa táto mimoriadne nebezpečná situácia zaobišla bez akýchkoľvek zranení,“ potvrdila polícia.
Privolaní dopravní policajti podrobili oboch šoférov dychovým skúškam na prítomnosť alkoholu. Výsledky boli u oboch mužov negatívne. Keďže neprišlo k ublíženiu na zdraví, incident bol nateraz kvalifikovaný len ako škodová udalosť, ktorú policajti vyriešili na mieste.