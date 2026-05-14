Inflácia opäť rastie, apríl priniesol druhý najvyšší skok v roku! Slová analytikov vás nepotešia

BRATISLAVA - Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb sa v apríli 2026 zvýšili medzimesačne o 0,5 %. Bola to druhá najvyššia hodnota v tomto roku po januárovej inflácii (+1,8 %). Inflácia na medziročnej úrovni vzrástla na 3,9 %, podobne ako v medzimesačnom porovnaní to bola po januári druhá najvyššia hodnota tohto roku. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Spotrebiteľské ceny v apríli medzimesačne vzrástli v 10 z 13 odborov (výdavkových skupín domácností) v rozmedzí od 0,1 % pri odevoch s obuvou, a tiež vzdelávacích službách až do 4,6 % v doprave. Pokles cien zaznamenal len jeden odbor, a to potraviny a nealko nápoje o 0,2 %. Nezmenené zostali ceny bytového zariadenia s údržbou domácnosti, ako aj poisťovacích a finančných služieb.

Výsledok medzimesačnej inflácie najviac ovplyvnil prudký nárast cien v odbore doprava. Zdraželi najmä pohonné látky, a to až o 11,9 %, čo bola historicky najvyššia hodnota rastu. Veľký vplyv na tento vývoj mali vyššie ceny ropy, čo sa citeľne premietlo aj do cien pohonných látok. Rast medzimesačnej inflácie tlmil pokles cien v odbore potraviny a nealko nápoje, ktorý tvorí druhý najvýznamnejší podiel v štruktúre výdavkov slovenských domácností (21 %).

Inflácia, teda rast cien v medziročnom porovnaní, dosiahla v apríli úroveň 3,9 %. Bola to druhá najvyššia hodnota v roku 2026. Ceny v porovnaní s aprílom 2025 boli vyššie vo všetkých 13 odboroch (výdavkových skupín domácností), a to od 0,7 % v odbore odevy s obuvou po 7,2 % v odbore doprava.

 (Zdroj: Štatistický úrad)

Významný vplyv mal v apríli odbor bývanie s energiami

Významný vplyv na rast medziročnej inflácie mal v apríli odbor bývanie s energiami (+6,3 %), ktorý má najvyšší podiel vo výdavkoch domácností na Slovensku. Aj v aprílových cenách sa naďalej prejavoval vplyv januárových regulačných opatrení, vysoké medziročné nárasty sa dotýkali najmä cien energie na vykurovanie (+27,8 %). Vyššie ceny ako pred rokom evidovalo tiež imputované nájomné či vodné a stočné.

Výrazne nepriaznivý dosah na vývoj inflácie mali ceny v odbore doprava, v ktorom dynamicky stúpli ceny v apríli o 7,2 %. Bola to najvyššia hodnota od februára 2023. Pod tento výsledok sa podpísalo najmä skokové zdraženie pohonných látok o 15,3 %, čo bola najvyššia hodnota od novembra 2022. Prvýkrát v tomto roku boli ceny vyššie aj pri nákupe motorových vozidiel.

V druhej najvýznamnejšej položke v štruktúre výdavkov domácností, potravinách a nealko nápojoch, medziročný rast spomalil na 1,0 %. Bola to najnižšia hodnota od novembra 2025. Nižšia dynamika rastu cien potravín (+0,3 %) zmiernila medziročnú hodnotu celkovej aprílovej inflácie.

Slová analytikov nepotešia

Doteraz sa najsilnejší vplyv konfliktu na Blízkom východe prejavil v cenách pohonných látok. V ďalších mesiacoch však nemožno vylúčiť ani tlak na ceny potravín. Potraviny tvoria približne pätinu slovenského spotrebného koša a zostávajú dôležitým inflačným kanálom. Uviedol to Marián Kočiš, analytik Slovenskej sporiteľne, v komentári k údajom o aprílovej inflácii.

„Dodatočné proinflačné riziko predstavujú aj náklady na poľnohospodárske vstupy, najmä dusíkaté hnojivá, ktorých ceny od vypuknutia vojny výrazne vzrástli. Keďže ide o kľúčový vstup na začiatku poľnohospodárskej sezóny, časť tohto nárastu sa môže najmä v druhej polovici roka premietnuť do konečných spotrebiteľských cien,“ upozornil Kočiš. „Prognózu inflácie na rok 2026 zatiaľ ponechávame nezmenenú na úrovni 4 %. Pretrvávajúci konflikt a s ním spojené inflačné tlaky však predstavujú významné riziko smerom nahor. V roku 2027 očakávame spomalenie inflácie smerom k 3 %,“ dodal analytik Slovenskej sporiteľne.

Odhadnúť vývoj inflácie do konca tohto roka je dnes podľa slov Evy Sadovskej, analytičky WOOD & Company, mimoriadne náročné. „Ak by ceny ropy pokračovali v raste a trvalo by to dlhšie obdobie, tak by sme sa iba sotva vyhli aj na Slovensku vyššej inflácii,“ doplnila Sadovská. „Pohonné látky a energie slúžia ako vstup do produkcie mnohých ďalších druhov tovarov a služieb - z tohto dôvodu sa tak vyššie náklady môžu podpísať pod ich zdražovanie. V závislosti od vývoja a dĺžky trvania (iránskeho) konfliktu či jeho dosahov na vývoj na svetových trhoch sa zrejme odhady tohtoročnej inflácie budú prehodnocovať, zatiaľ s väčšou pravdepodobnosťou smerom nahor,“ uzavrela analytička WOOD & Company.

