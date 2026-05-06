Politické útoky zašli podľa nich priďaleko: Poslankyne Smeru podávajú podnety

BRATISLAVA - Poslankyne Národnej rady (NR) SR za Smer-SD Zuzana Matejičková a Zuzana Plevíková podajú podnet na Mandátový a imunitný výbor NR SR pre nevhodné výroky adresované od opozičných poslancov Jozefa Pročka, Ľubomíra Galka a Igora Matoviča (všetci Slovensko - Za ľudí). Informovali o tom na stredajšej tlačovej konferencii.
„Mali by sme tu konečne nastaviť normálnu politickú kultúru, pretože od vecnej kritiky sa odbočilo do nenávistných osobných útokov, ktoré z môjho pohľadu nemajú miesto v spoločnosti. Politika sa môže viesť, sme zvyknutí na rôzne útoky, ale ak sa už berie osobná rovina až k zosnulým rodičom, tak to podľa mňa nemá mieru,“ uviedla Matejičková, ktorá podáva podnet na Pročka.
Výbor by mal riešiť aj Galka, na ktorého podáva podnet Plevíková. Poslanec sa jej mal podľa jej slov vyhrážať na zasadnutí parlamentného zahraničného výboru. Na výbore povedal smerom k Plevíkovej, že „ja na ňu zareagujem tak, že už sa neprihlási“. Poslankyňa tvrdí, že týmito slovami u nej vzbudil obavu o bezpečnosť. Plevíková zároveň podáva podnet aj na Matoviča za výroky v pléne, ktoré smeroval voči nej ešte v decembri minulého roka. Líder Hnutia Slovensko si vtedy na telefón natáčal slovnú roztržku, voči poslankyniam Smeru-SD zazneli od neho nevhodné výroky. Poslankyňa ešte v decembri uviedla, že Matovič mal do nej strkať. To, že by na ňu aj zaútočil, vtedy Matovič odmietol a avizoval trestné oznámenie za ohováranie.
Šéf mandátového a imunitného výboru Marián Saloň (Smer-SD) priblížil, že výbor sa zaoberá každým podaním. „A rozhoduje o tom, či sa začne konať alebo sa zastaví konanie vo vzťahu ku konkrétnemu podaniu,“ skonštatoval. Saloň tiež informoval o skoršom rozhodnutí voči Matovičovi, ktorý sa mal v pléne ospravedlniť, čo sa neudialo. Výbor preto odporučil parlamentu, aby rokoval o udelení sankcií 1000 eur. Rokovať o tom má na ďalšej riadnej schôdzi. O ospravedlnení v pléne rozhodol výbor ešte v novembri, Matovič tak mal urobiť za svoje nevhodné výroky, podnet vtedy podal podpredseda NR SR Tibor Gašpar (Smer-SD).