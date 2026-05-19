AKCIA na koberce za 3,99 vyvolala hotový ošial: VIDEO Zákazníci sa o akciový tovar bili hlava nehlava

GRAZ - No nekúp to! V rakúskom Štajersku sa odohrala scéna ako z filmu. Dôvodom bol výpredaj v obchode s nábytkom v meste Graz. Kvalitné koberce už od 3,99 eura za kus doslova pobláznili ľudí, ktorí sa za výhodný kúsok neváhali pobiť. Všetko je zachytené na videu.
Hádka vznikla o posledné dostupné kusy. Informuje o tom rakúsky web 5 Minuten. Na videu, ktoré vytvoril jeden zo svedkov incidentu vidieť, ako sa viacero ľudí naťahuje o koberec. Jedna osoba dokonca spadne na zem.
"Okrem iného mali koberce len za 3,99 eura – a ľudia kvôli takýmto ponukám úplne šaleli," povedal pre web očitý svedok, ktorý video aj natočil. "Občas bola tlačenica taká intenzívna, že sa takmer bitka stala. Nič také som už dlho nevidel, je to naozaj neuveriteľné," opísal.