Veľký ZÁŤAH protikorupčnej jednotky! Akcia Venátor udrela na viacerých miestach Slovenska

BRATISLAVA - Protikorupčná jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Prezídia Policajného zboru vykonáva od utorkových ranných hodín na viacerých miestach Slovenska policajnú akciu s krycím názvom Venátor. Akcia súvisí s podozrením z korupčnej trestnej činnosti aj v súvislosti so správou jedného z národných parkov Slovenska. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
„V rámci zásahu prebieha viacero procesných úkonov vrátane domových prehliadok. Keďže ešte prebiehajú ďalšie zaisťovacie neodkladné úkony, nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ priblížila Vilhanová.