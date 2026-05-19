Máte nápad, ako zlepšiť život deťom a mladým? Tesco v grante Správne začiatky opäť rozdelí 223 300 eur

Nosíte v hlave myšlienku, ako urobiť svet detí a mladých ľudí vo vašom okolí o niečo krajším či inšpiratívnejším? Spoločnosť Tesco otvára prihlasovaciu fázu 4. edície grantového programu Správne začiatky, v ktorom opäť prerozdelí 223 300 eur pre 231 nápadov na lepší štart do života pre deti, mládež a mladých ľudí do 26 rokov z celého Slovenska. O finančnú podporu sa môžu uchádzať mestá, obce, školy, škôlky, centrá voľného času, neziskové organizácie, občianske združenia a iné organizácie. Online registrácia na webovej stránke Správne začiatky potrvá až do 15. 6. 2026.

Nové dopravné ihrisko, revitalizácia školskej záhrady, podpora športovcov či aktivity pre znevýhodnené deti – to je len niekoľko z takmer 700 projektov, ktoré doteraz Tesco podporilo v grantovom programe Správne začiatky. V uplynulých 3 edíciách programu nápadom pre deti a mladých do 26 rokov na celom Slovensku spoločnosť prerozdelila celkovú sumu 700-tisíc eur.

„V Tescu sme presvedčení, že investovať do detí a mládeže má obrovský zmysel pre našu budúcnosť. Správny začiatok – to môže byť rozvoj talentu v športovom krúžku, objavovanie nových zručností, inšpiratívny priestor na hry a vzdelávanie, ale aj pomocná ruka odborníkov v náročnejších životných situáciách. Sme nesmierne hrdí, že prostredníctvom grantu Správne začiatky môžeme opäť podporiť 231 skvelých projektov z celého Slovenska. Už teraz sa tešíme na všetky nové nápady, hovorí Michaela Lehotská, CSR manažérka Tesca na Slovensku.

Aj v aktuálnej štvrtej edícii Správnych začiatkov je partnerom Tesca Pontis Impact, s. r. o., ktorá z prihlásených nápadov pomôže vybrať 231 projektov s najväčším prínosom pre deti a mladých do 26 rokov. V programe Tesco podporuje projekty z oblasti zdravého životného štýlu, duševného zdravia, vzdelávania, športu, boja proti potravinovému odpadu či komunitné projekty. Po odbornom vyhodnotení sa rozhodovanie o projektoch posunie bližšie k ľuďom v regiónoch.

O finálnej výške podpory pre jednotlivé nápady budú od 10. 8. 2026 do 6. 9. 2026 rozhodovať priamo zákazníci Tesca. V 166 predajniach Tesco na celom Slovensku budú o troch projektoch z blízkeho okolia hlasovať pomocou známych žetónov. Projekt, ktorý dostane najvyšší počet hlasovacích žetónov, získa 1 800 eur, projekt na druhom mieste 800 eur a na treťom 300 eur.

Grantový program Správne začiatky nadväzuje na ukončený grant Vy rozhodujete, my pomáhame. Doteraz tak Tesco prostredníctvom grantov podporilo až 3 696 projektov v celkovej hodnote 3 milióny eur.

Ako prihlásiť projekt do grantového programu Správne začiatky?

  1. Premyslite si koncept – Ako môže váš nápad zlepšiť štart do života deťom a mladým do 26 rokov?
  2. Pripravte si rozpočet – Koľko eur by stála realizácia projektu?
  3. Zaregistrujte sa – Prihláste svoj projekt odkiaľkoľvek online na: https://tesco.sk/pomahame/registration/
  4. Hotovo – O tom, či práve váš projekt vybrala odborná porota medzi 231 najlepších, vás e-mailom budú informovať priamo organizátori.

