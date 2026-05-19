Škandál v prešovskej pitevni: Úrad verejného zdravotníctva prípad preveril

BRATISLAVA - Kontrola pracoviska súdneho lekárstva a patologickej anatómie v areáli Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov podľa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) nepreukázala závažné nedostatky pri manipulácii s telami zosnulých. Neohlásenú kontrolu vykonal Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Prešove 15. mája po medializovaných informáciách o údajne nevhodných chladiarenských priestoroch na dočasné ukladanie tiel. Informovali z ÚDZS.
RÚVZ podľa stanoviska skonštatoval, že podlahy aj steny v priestoroch sú ľahko umývateľné a pitevňa je vybavená germicídnymi žiaričmi. V chladiacich priestoroch namerali zákonom stanovenú teplotu štyri stupne Celzia. Kontrola zistila narušenú celistvosť maľovky v niektorých častiach chladiarenských priestorov. Kontrolná skupina preto úradu nariadila vykonať hygienickú maľbu umývateľným náterom. ÚDZS uviedol, že opatrenie splnil a priestory už boli vymaľované.
Pribudne chladiarenský kontajner
Úrad zároveň informoval, že vzhľadom na búracie práce súvisiace s výstavbou novej nemocnice v Prešove poskytol v pondelok (18. 5.) nemocnici chladiarenský kontajner. Ten má slúžiť najmä na chladenie tiel po vykonaní pitvy. „V súvislosti s výstavbou novej prešovskej nemocnice si úrad uvedomuje, že situácia nie je ideálna, avšak ubezpečuje, že manipulácia s mŕtvymi telami je dôstojná a v súlade so zákonom,“ uviedli z ÚDZS.
Na situáciu v prešovskej nemocnici upozornili médiá uplynulý týždeň. Uviedli, že po zbúraní pôvodnej patológie začali telá zosnulých dočasne ukladať v priestoroch starej patológie a v mobilných chladiacich boxoch, čo časť zamestnancov označila za nedôstojné a nehygienické. Nemocnica aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pochybenia odmietli a tvrdili, že postup je v súlade s legislatívou, etickými štandardmi a hygienickými normami.