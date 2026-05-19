Ministerstvo životného prostredia neplánuje predložiť návrh zonácií štyroch národných parkov: SNS reaguje

BRATISLAVA - Návrh zonácií štyroch národných parkov (NP) prerokuje v utorok Legislatívna rada vlády SR. Následne má byť skonzultovaný s Európskou komisiou (EK). Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR neplánuje predložiť zonácie na stredajšie (20. 5.) rokovanie vládneho kabinetu. Informoval o tom odbor komunikácie MŽP. Šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS) priblížil, že prípadné pripomienky, ktoré vzídu z rokovania s EK, sa ešte budú musieť zapracovať.
Envirorezort zdôraznil, že proces prípravy zonácií štyroch národných parkov sa pripravuje v spolupráci vlastníkmi pozemkov, samosprávami a všetkými kľúčovými hráčmi v regiónoch. Zonácie musia byť podľa MŽP kompromisom, „a nie diktátom mimovládok“. Rezort deklaruje, že proces postupuje v súlade s platnou legislatívou. „Ministerstvo životného prostredia SR neplánuje predložiť zonácie na stredajšie rokovanie vládneho kabinetu, keďže podľa dohody s ministrom Tomášom Druckerom (Hlas-SD), zodpovedným za plán obnovy, budú zonácie dnes posúdené len Legislatívnou radou vlády SR a následne konzultované s Európskou komisiou,“ informovalo MŽP.
„Termín na prijatie zonácií, ak nemá prepadnúť 500 miliónov eur, je polovica leta 2026 a Slovensko má právo sa aj rozhodnúť, že žiadnu zonáciu nechce a vtedy sa udeje len to, že za zonáciu nedostaneme danú finančnú sumu,” skonštatoval Taraba. Ministerstvo životného prostredia malo podľa plánu obnovy povinnosť pripraviť zonácie, pretože je na ňu naviazaná platba 500 miliónov eur. Agendu zonácií zastrešuje štátny tajomník MŽP Filip Kuffa, podľa rezortu je návrh zonácií výsledkom množstva kompromisov a ešte má pred sebou dlhú a intenzívnu cestu rokovaní.
SNS sa dištancuje od Tarabovho návrhu zonácie, pretože nereflektuje pripomienky
Koaličná SNS sa dištancuje od návrhu zonácie Tatier, ktorý pripravil minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS). Informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka Zuzana Škopcová. Taraba koná podľa SNS na vlastnú zodpovednosť a strana mu nedala mandát predložiť návrh zonácie v podobe, ktorá nereflektuje pripomienky vlastníkov pozemkov a ďalších dotknutých subjektov. SNS vyzýva ministra, aby pokračoval v rokovaniach a „neuprednostňoval záujmy oligarchov“.
„SNS nesúhlasí s postupom podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu vo veci zonácie Tatier. Strana považuje zonáciu za mimoriadne citlivý a dlhodobý proces, ktorý zásadne ovplyvní vlastnícke vzťahy, fungovanie obcí, hospodárenie v území aj budúcnosť regiónu Vysokých Tatier. Minister Tomáš Taraba koná na vlastnú zodpovednosť a SNS sa dištancuje od jeho návrhu zonácie,“ uviedla Škopcová v stanovisku SNS. Strana tvrdí, že Tarabovi nedala mandát na predloženie zonácie Tatier v podobe, „ktorá nereflektuje zásadné pripomienky vlastníkov pozemkov a ďalších dotknutých subjektov“.
Strana upozornila, že k návrhom zonácií národných parkov vzniesli v rámci medzirezortných pripomienkových konaní zásadné pripomienky vlastníci pozemkov, štátne podniky, samosprávy či zamestnávateľské organizácie. „Viaceré pripomienky poukazovali na nedostatočné prerokovanie návrhov, právnu neistotu či možné negatívne dôsledky na hospodárenie a rozvoj regiónov. Minister, žiaľ, mnohé ignoroval,“ skonštatovala Škopcová.
SNS zároveň vyzýva ministra životného prostredia, aby pokračoval v rokovaniach so zástupcami vlastníkov a prenajímateľov pozemkov vo Vysokých Tatrách a aby „neuprednostňoval záujmy oligarchov, ktorí môžu mať zo schválenej zonácie majetkový alebo podnikateľský prospech“. SNS považuje za nepredstaviteľné, „aby bol takýto proces riadený v prospech skupín, ktoré majú vo Vysokých Tatrách významné podnikateľské záujmy“. Strana preto žiada premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby vláda nezaradila na svoje najbližšie rokovanie materiál týkajúci sa zonácie Tatranského národného parku v jeho aktuálnej podobe.