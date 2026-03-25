Nové odhalenia z MEGApodvodu v Petržalke: Ako gambler René obral úrad o milióny a nikto si to nevšimol

BRATISLAVA - Spätný pohľad nad to, čo sa udialo na úrade v mestskej časti Petržalka môže byť mementom pre ostatné mestské časti a obce na Slovensku. Nedostatočná kontrola jedného z pracovníkov spôsobila, že sa sám na úkor samosprávy šokujúcim spôsobom obohacoval. Kauza mala aj politické otrasy a Petržalčania kvôli nej dokonca išli aj k urnám na doplňujúce voľby. V nich opäť vyhral staronový starosta, no náhľad na to, ako postupoval podvodník René, môže byť výstražným prstom pre všetkých.
Detaily z prípadu priniesol denník SME. Tomu priamo z petržalského úradu prišla ponuka nahliadnuť do vyšetrovacieho spisu s prísľubom, že ak neuverejní zásadné skutočnosti, ktoré by ohrozili vyšetrovanie, môžu si na základe prečítaného dotvoriť obraz o tom, ako nenápadný René ošklbal mestskú časť o 2,7 milióna eur.
Všetko takpovediac vybublalo na povrch po tom, čo úrad v máji 2025 zistil, čo sa vlastne stalo a že ich na celú záležitosť upozornila aj banka. Jeden z pracovníkov na kľúčovom oddelení sa zákerným spôsobom obohatil na úkor Petržalčanov o milióny eur. Je otázne, ako dlho by ešte podvod pokračoval, ak by včas nezasiahla banka.
Množstvo účtov a všade išla časť mzdy
"Išlo o 151 účtov v ôsmich bankách. V dvoch bankách mal jeden účet, v dvoch tri účty a v dvoch bankách mal 65 a 76 založených účtov. Nás ČSOB banka upozornila na to, aby sme si to skontrolovali. Táto informácia sa ku mne dostala až v pondelok, no dovtedy sme toho človeka našli, usvedčili ho a predali ho orgánom OČTK," vysvetľoval vtedy vtedajší a aktuálny starosta Petržalky Ján Hrčka.
So začiatkom na úrade sa začali prejavovať problémy s hazardom
René Herman v čase jeho prijatia na úrade (rok 2020, pozn. red.) neprejavoval žiadne známky pochybností. No zrejme už v tom čase sa u neho začali prejavovať problémy s hazardom a navštevoval herne. Stávkoval aj online z domu. Jeho modus operandi bol až mrazivo podobný s tým, s čím majú problém desiatky až stovky Slovákov. Pre nedostatok peňazí kvôli hazardu sa často obracal na kamarátov a čerpal si aj bankové úvery. Vytvoril si tak dlh, ktorý sa stal preňho neúnosným. Zrejme aj toto bola motivácia získať nové peniaze iným spôsobom. Vytvoril si preto systém.
Jeho pracovná náplň na petržalskom úrade bola referent na oddelení pracovných činností a miezd. Nebol tam sám, bol jedným z troch referentov. Jemu pridelili materské školy. Považovali ho za skúseného a často sa naňho obracali aj viacerí.
Admin prístup do všetkého
Svoju úlohu hral až tak presvedčivo, že presvedčil svoju nadriadenú o svojich kvalitách. Tá mu udelila rozsiahle oprávnenia v personálnom a mzdovom systéme. Niečo ako admin prístup, kde mal oprávnenie zasahovať už do ďalších vecí. Obyčajný referent sa tak evidentne dostal k funkciám, kam by sa bežný pracovník jeho úrovne nedostal.
Herman získal prístup k tomu, aby mohol vytvoriť neexistujúcich zamestnancov a meniť čísla bankových účtov, kam prúdia mzdy. Úplný prístup mu tiež umožňoval to, aby tak vykonal bez zanechania digitálnej stopy.
Audit poodhalil zákulisie jeho majstrovského plánu
Nasledovalo niekoľko auditov. Jeden z nich poodhalil, čo sa v tomto období dialo. Audítori sa zhodli na tom, že Herman si niekoľko mesiacov najskôr len testoval celý systém, kým prišiel január 2023. Ide o obdobie, kedy si začal posielať isté čiastky na tieto vymyslené osoby, ktorým pridelil bankové kontá účtov. Tie predtým vytváral v bankách. Tým najskôr nebolo nič podozrivé.
Herman však nebol trochár a podľa denníka začal sumou 8-tisíc eur. Kým skončil rok 2023, táto suma narástla na 70-tisíc eur a o necelé dva roky neskôr už išlo o 200-tisíc eur mesačne. Suma sa tak vyšplhala na milióny. V roku 2024 nastala zmena a prestal spätne upravovať údaje v systéme. Hermana nikto nekontroloval aj preto, lebo "šikovne" pozmenil podklady k mzdám na osoby, ktoré už na úrade síce nepracovali, no nikomu tak nebolo nič podozrivé a aj preto navýšená suma na mzdy najskôr nebola nikomu podozrivá. Podklady navyše po ňom nikto nekontroloval.
Hanbím sa za to, dodal Hrčka
Na úrade chýbala zásadná sonda finančného kontrolingu. Tak to zhodnotil aj forenzný audit. "Tie veci boli tak okaté, že som nechápal, ako si to tak dlho nemohol nikto všimnúť. Strašne sa za to hanbím," sypal si vtedy popol na hlavu Hrčka.
Reného zrejme prezradilo aj to, že aj keď narastal objem hrubých miezd, na odvodoch sa to veľmi neprejavilo. A ak aj áno, len veľmi mierne. Neskôr sa prišlo aj na to, koľkým "zamestnancom" sa mzdy vyplácajú a koľko ich reálne na úrade pracuje.
Na poplach začala biť až banka
To, kde sa celý celý podvod začal transparentne ukazovať, bol až moment, kedy sa ozvala banka. Konkrétne jedna z nich. Herman mal totiž vo viacerých na tieto učely zriadených až rekordných 150 účtov. Až vo februári 2025 jedna z bánk tieto transakcie vyhodnotila ako podozrivé. Banka potom účty zrušila.
Hrčka bol taký nahnevaný, že najskôr obviňoval aj banku, že si tieto záležitosti nevšimla skôr a najskôr sa domnieval, že ide o hackerský útok. Podvodníka odhalil až jednoduchým trikom poslania jedného eura na každý z týchto účtov. Tieto minitransakcie poslal na každý účet jeden z klientov banky ČSOB. Okamžite všade vyskočilo Hermanovo meno. Zmeny v bankových účtoch neskôr potvrdil aj IT-čkár úradu.
Novú kontrolnú pozíciu na úrade dostala známa tvár SaS
Po odhalení podvodu Herman ihneď skončil na úrade a počas posledného roka ho verejnosť mohla vidieť viackrát na súdnych pojednávaniach. Samospráva reagovala vytvorením nového pracovného miesta - zástupca prednostu pre finančné a právne veci. Na tomto mieste je dnes Peter Cmorej, známa tvár strany Sloboda a Solidarita.