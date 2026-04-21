Poslanci NR SR budú zasadať dlhšie: Dnes rokujú o TOMTO

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali druhý rokovací týždeň 49. schôdze debatou k novele zákona o pobyte cudzincov z dielne Ministerstva vnútra (MV) SR. Úprava má cudzincom priniesť možnosť po skončení ich dočasného útočiska požiadať o udelenie prechodného pobytu.
Novela zákona počíta aj s úpravou, podľa ktorej by cudzinci s prechodným pobytom, ktorí na Slovensku podnikajú, nemohli mať nedoplatky voči iným subjektom počas celého trvania prechodného pobytu. V súčasnosti nedoplatky nemôžu mať iba pri obnovovaní pobytu.
Parlamentu ostáva na programe schôdze ešte viacero vládnych i poslaneckých návrhov. Takisto by mali poslanci pokračovať v zlúčenej diskusii o návrhoch z dielne SNS a Hlasu-SD o predĺžení volebného obdobia samosprávam a v prípade SNS i parlamentu zo štyroch na päť rokov.
Poslanci budú rokovať dlhšie
Poslanci Národnej rady (NR) SR budú na aktuálnej 49. schôdzi rokovať dlhšie, namiesto do 19.00 h budú končiť rokovacie dni o 20.00 h. Zároveň sa na návrh koaličných klubov dohodli, že rokovacími dňami budú aj pondelky 27. apríla a 4. mája. Návrhy predniesol v pléne predseda NR SR Richard Raši (Smer-SD). Poslanci sa tiež dohodli, že v utorok o 17.00 h nebudú hlasovať. Najbližšie hlasovanie majú absolvovať v stredu (22. 4.) o 11.00 h. Parlament bude od utorka rokovať do 20.00 h, poslanci si skrátili aj obedovú prestávku, trvať bude od 13.00 h do 14.00 h. V piatky sa bude rokovať do 16.00 h bez hlasovania. Pondelky budú poslanci zasadať od 9.00 h do 20.00 h a nebudú hlasovať.
Do programe schôdze zaradili poslanci nové body, medzi nimi aj správy výborov o použití informačno-technických prostriedkov (ITP), tzv. odposluchov. Prebrať sa majú v zlúčenej rozprave v pondelok 4. mája po tom, čo poslanci prerokujú správu o plnení úloh Vojenského spravodajstva (VS) a správu o činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS). Správy týkajúce sa VS a SIS sú vyhradené, rokovať sa o nich bude v neverejnom režime v pondelok 4. mája od 9.00 h.
Opaľovanie v soláriu by malo byť dostupné len pre dospelých
Opaľovanie v soláriu má byť dostupné len pre dospelých. Prevádzkovatelia by po novom nemali môcť poskytovať služby zamerané na opaľovanie kože umelými UV žiaričmi osobám mladším ako 18 rokov. Vyplýva to z novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorú v utorok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.
„Výskumy dermatológov preukázali, že osoby, ktoré veľmi často používajú soláriá, majú dva- až trikrát väčšiu pravdepodobnosť vzniku rakoviny tohto typu (melanómu kože, pozn. TASR). Opaľovanie kože v soláriu z tohto dôvodu nie je vhodné pre niektoré citlivé skupiny populácie vrátane osôb mladších ako 18 rokov. Riziko je u populácie v tejto vekovej kategórii väčšie, keďže koža je v tomto veku omnoho tenšia a citlivejšia, pričom pokožka nie je schopná vyprodukovať dostatok pigmentu na zachytávanie lúčov UV žiarenia,“ priblížilo ministerstvo zdravotníctva, ktoré návrh predložilo.
Novelou sa zároveň majú doplniť kompetencie Úradu verejného zdravotníctva SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva v oblasti kozmetických výrobkov a výživových doplnkov. „V rámci optimalizácie procesov verejného zdravotníctva sa ďalej navrhuje vypustiť povinnosť predkladať orgánu verejného zdravotníctva na schválenie zotavovacie podujatie a stanovuje sa pre organizátora tohto podujatia povinnosť ho príslušnému orgánu verejného zdravotníctva oznámiť. Organizátor je naďalej povinný dodržiavať na účely ochrany zdravia všetky povinnosti v tejto oblasti, avšak vypustením povinnosti predkladať žiadosť na schválenie dôjde k zníženiu administratívneho zaťaženia žiadateľov,“ doplnilo ministerstvo. Novela má takisto do legislatívy doplniť viaceré epidemiologické pojmy potrebné na aplikáciu preventívnych a represívnych opatrení. Pribudnúť má napríklad definícia pandémie. Novelou sa majú rovnako odstrániť niektoré nedostatky v zákone, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva.
Parlament vzal na vedomie správu o členstve SR v EÚ za vlaňajšok
Národná rada (NR) SR vzala na vedomie výročnú správu o členstve SR v Európskej únii (EÚ) za minulý rok. Urobila tak v utorkovom hlasovaní. Správa hodnotí účinkovanie a aktivity SR v rámci EÚ. Vyplýva z nej napríklad to, že Európska komisia (EK) viedla ku koncu roka 2025 vo vzťahu k SR 60 konaní o porušení zmlúv. „Dvadsaťjeden z dôvodu neoznámenia transpozičných opatrení k smerniciam, 14 z dôvodu nesprávnej transpozície, 17 z dôvodu nesprávnej aplikácie práva Európskej únie a osem z iných dôvodov,“ ozrejmil rezort zahraničných vecí, ktorý správu predložil.
V štruktúrach EÚ podľa správy pracovalo vlani 880 občanov SR. Z toho v EK 511 občanov, v Európskom parlamente 212, v Rade Európskej únie 85, vo Výbore regiónov 15, v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 17 a v rámci Európskej služby pre vonkajšiu činnosť 40. V roku 2025 pôsobilo v európskych inštitúciách 34 dočasne vyslaných národných expertov. „Zvýšenie zastúpenia občanov SR v európskych inštitúciách, orgánoch a agentúrach má zásadný význam pre presadzovanie slovenských národnoštátnych záujmov na pôde Európskej únie v rámci jednotlivých politík,“ skonštatovalo ministerstvo. Poslanci vzali tiež na vedomie správu o činnosti parlamentného výboru pre európske záležitosti za obdobie minulého roka.
Medzinárodnú spoluprácu v trestných veciach má upravovať nový zákon
Postup a činnosť orgánov v oblasti medzinárodnej justičnej spolupráce v trestných veciach by mal upravovať nový zákon. Využívanie nástrojov a inštitútov v právnom styku s cudzinou by sa tak malo zjednodušiť. Vyplýva to zo zákona o medzinárodnej justičnej spolupráci v trestných veciach, ktorý v utorok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Nová legislatíva je revíziou doterajších zákonov, zohľadňuje vývoj judikatúry medzinárodných súdov, ako aj Ústavného súdu SR. Vzhľadom na nárast zákonov stratila podľa Ministerstva spravodlivosti SR úprava medzinárodnej justičnej spolupráce v trestných veciach prehľadnosť.
Návrh zároveň upravuje novú formu justičnej spolupráce v trestných veciach, ktorou je priama spolupráca príslušných orgánov s poskytovateľmi vybraných služieb v digitálnom priestore na zabezpečenie elektronických dôkazov. Poslanci posunuli do druhého čítania aj návrh súvisiacej legislatívy. Zrušiť sa má piata časť Trestného poriadku. Potrebné je preto upraviť dva inštitúty, a to zohľadňovanie odsúdení súdmi členských štátov EÚ a vykonávanie výsluchu cez videokonferenčné zariadenia zo zastupiteľského úradu SR v zahraničí. Okrem zmien v Trestnom poriadku sa návrh zákona týka aj procesných postupov v oblasti uchovávania, predkladania a vydávania počítačových údajov.
Súd by mohol mať možnosť, nie povinnosť, vydať rozsudok pre zmeškanie
Súd by mohol mať po novom možnosť, nie povinnosť, vydať na pojednávaní rozsudok pre zmeškanie, ktorým vyhovie žalobe, ak sa žalovaný nedostaví na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný. Obdobnú možnosť navrhuje rezort spravodlivosti zaviesť aj pri neprítomnosti žalobcu. Upraviť by sa malo aj doručovanie rozsudku pre zmeškanie do elektronickej schránky. Vyplýva to z novely Civilného sporového poriadku, ktorú v utorok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.
Rezort vnútra argumentuje, že aktuálna právna úprava týkajúca sa rozsudkov pre zmeškanie sa javí ako neprimerane prísna. „A to najmä v situáciách, keď sa v danej veci uskutočnilo viacero pojednávaní, na ktoré sa žalovaný riadne dostavil a aktívne sa ich zúčastnil, pričom k jeho neúčasti došlo len na jednom pojednávaní. V takom prípade je súd povinný, na návrh žalobcu, rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie bez možnosti prihliadnuť na doterajšie procesné správanie žalovaného alebo na konkrétne okolnosti jeho neúčasti,“ zdôvodnil. Podobné argumenty uviedol aj v prípade absencie žalobcu na pojednávaní. Novela má umožniť súdu posúdiť všetky relevantné okolnosti prípadu, vrátane predchádzajúceho procesného správania žalovaného, a na základe tohto posúdenia rozhodnúť, či sú splnené podmienky na vydanie rozsudku pre zmeškanie, alebo či je namieste pokračovať v konaní iným procesným postupom.
Zmena zákona sa má dotknúť aj doručovania rozsudku pre zmeškanie žalovanému, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nie je v konaní procesne zastúpená. Po novom by sa v takýchto prípadoch nemali uplatňovať ustanovenia osobitného predpisu o doručovaní do elektronickej schránky. „Cieľom navrhovanej úpravy je posilniť procesné postavenie fyzických osôb bez odbornej pomoci, a to najmä s prihliadnutím na závažné procesné dôsledky, ktoré vydanie rozsudku pre zmeškanie pre žalovaného predstavuje,“ priblížilo v návrhu ministerstvo spravodlivosti. V prípade, ak je žalovaným štát, štátny orgán alebo právnická osoba, by sa doručovanie rozsudkov pre zmeškanie prostredníctvom elektronických prostriedkov malo zachovať. Ako skonštatoval rezort, tento postup vychádza z ich zákonnej povinnosti využívať elektronickú komunikáciu pri styku s orgánmi verejnej moci.
Z novely tiež vyplýva, že osobitná ochrana v sporoch s ochranou slabšej strany by sa mohla rozšíriť aj o ochranu osôb zapojených do verejnej účasti. Prostriedky ochrany majú spočívať v zavedení mechanizmu, ktorý umožní súdu v skorom štádiu zistiť, či žaloba nesmeruje k zastrašovaniu a odrádzaniu od verejnej účasti a takúto žalobu urýchlene odmietnuť alebo zastaviť. Po novom by tiež slabšia strana mohla žiadať súd, aby nariadil zloženie zábezpeky na náhradu škody alebo inej ujmy a preddavok na náhradu trov konania. „Súd bude môcť uložiť žalobcovi účinné, primerané a odrádzajúce sankcie za zneužívajúce procesné úkony, ako napríklad povinnosť uverejniť rozsudok súdu, uložiť náhradu vynaložených trov právneho zastúpenia až do plnej výšky či uložiť adekvátnu pokutu,“ vysvetlilo Ministerstvo spravodlivosti SR.
Cudzinci budú môcť po skončení dočasného útočiska žiadať o prechodný pobyt
Cudzinci by mohli po skončení ich dočasného útočiska požiadať o udelenie prechodného pobytu. Museli by však doložiť doklady o účele pobytu či doklad o zabezpečení ubytovania. Vyplýva to z novely zákona o pobyte cudzincov z dielne rezortu vnútra, ktorú v utorok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. „V prípade skončenia dočasného útočiska a neposkytnutia náležitého riešenia ich následnej situácie na našom území by sa jeho príjemcovia postupne dostali do pozície štátnych príslušníkov tretích krajín nelegálne sa zdržiavajúcich na území Slovenskej republiky, pokiaľ by iným spôsobom nedokázali preukázať oprávnenosť svojho pobytu. Drvivá väčšina príjemcov dočasného útočiska by z dôvodu nemožnosti preukázania oprávnenosti svojho pobytu (napríklad chýbajúca dokumentácia potrebná na podanie žiadosti o pobyt a podobne) bola nútená hromadne opustiť územie Slovenskej republiky,“ odôvodnilo zmenu ministerstvo vnútra, ktoré novelu predložilo.
Ak by cudzinci o pobyt nepožiadali, mohli by po zmene zákona na Slovensku zostať ešte rok po skončení ich štatútu dočasného útočiska. Takýto pobyt by však bol len za účelom dobrovoľného návratu do domovského štátu. Zotrvanie na území Slovenska by cudzincovi automaticky zaniklo po opustení krajiny. Domov by sa musel vrátiť najneskôr v posledný deň povoleného zotrvania na Slovensku. Novela zákona počíta aj s úpravou, podľa ktorej by cudzinci s prechodným pobytom, ktorí na Slovensku podnikajú, nemohli mať nedoplatky voči iným subjektom počas celého trvania prechodného pobytu. V súčasnosti nedoplatky nemôžu mať iba pri obnovovaní pobytu. Rezort vnútra v novele zákona avizuje aj zriadenie regionálneho centrálneho vízového orgánu na ministerstve zahraničných vecí, ktoré bude rozhodovať o žiadostiach o víza rovnako ako zastupiteľské úrady.