MIMORIADNY ONLINE Koniec pokoja zbraní? Na Kyjev mierili ruské drony: Zelenskyj neverí v skorý mier

Volodymyr Zelenskyj
Volodymyr Zelenskyj (Zdroj: SITA/AP Photo/Anthony Pizzoferrato)
KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok vyhlásil, že Rusko nemá v úmysle ukončiť vojnu a Kyjev sa preto pripravuje na ďalšie ruské útoky. Vyjadril sa tak krátko pred koncom Spojenými štátmi sprostredkovaného trojdňového prímeria počas osláv Dňa víťazstva. Informuje o tom agentúra Reuters. Situáciu sledujeme online.

6:05 Ukrajinské hlavné mesto Kyjev sa v noci na utorok krátko po skončení trojdňového prímeria stalo terčom ruských dronov . V meste od piatku spustili prvý letecký poplach. Informuje o tom agentúra AFP.

Rusko nemá v úmysle vojnu ukončiť, pripravujeme sa na ďalšie útoky

Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu po oslavách v Moskve vyhlásil, že sa podľa neho vojna na Ukrajine chýli ku koncu. Za ním preferovaného sprostredkovateľa rozhovorov z európskej strany označil bývalého nemeckého kancelára Gerharda Schrödera. Predstavitelia EÚ v pondelok takúto myšlienku odmietli.

„Dnes na fronte nebolo ticho. Bojové operácie pokračovali,“ povedal Zelenskyj vo svojom večernom videopríhovore. „Rusko nemá v úmysle túto vojnu ukončiť. A my sa, žiaľ, pripravujeme na nové útoky. ⁠Ale mier musí prísť. Práve na tom pracujeme,“ uviedol. Obe strany počas prímeria, ktoré platí od sobotňajšej polnoci, hlásili boje pozdĺž frontovej línie, ako aj útoky prostredníctvom dronov a delostrelectva.

Zelenskyj v nedeľu uviedol, že Moskva síce upustila od rozsiahlych leteckých a raketových úderov, na niektorých úsekoch frontovej línie však pokračuje v útokoch. Ukrajinské jednotky na ne podľa neho reagujú a bránia svoje pozície. Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že od začiatku prímeria zaznamenalo 23.802 prípadov jeho porušenia zo strany Ukrajiny.

Viac o téme: RuskoVladimir PutinUkrajinaVolodymyr ZelenskyjVojna na Ukrajine
