MIMORIADNY ONLINE Koniec pokoja zbraní? Na Kyjev mierili ruské drony: Zelenskyj neverí v skorý mier

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok vyhlásil, že Rusko nemá v úmysle ukončiť vojnu a Kyjev sa preto pripravuje na ďalšie ruské útoky. Vyjadril sa tak krátko pred koncom Spojenými štátmi sprostredkovaného trojdňového prímeria počas osláv Dňa víťazstva. Informuje o tom agentúra Reuters. Situáciu sledujeme online.
6:05 Ukrajinské hlavné mesto Kyjev sa v noci na utorok krátko po skončení trojdňového prímeria stalo terčom ruských dronov . V meste od piatku spustili prvý letecký poplach. Informuje o tom agentúra AFP.
Rusko nemá v úmysle vojnu ukončiť, pripravujeme sa na ďalšie útoky
Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu po oslavách v Moskve vyhlásil, že sa podľa neho vojna na Ukrajine chýli ku koncu. Za ním preferovaného sprostredkovateľa rozhovorov z európskej strany označil bývalého nemeckého kancelára Gerharda Schrödera. Predstavitelia EÚ v pondelok takúto myšlienku odmietli.
„Dnes na fronte nebolo ticho. Bojové operácie pokračovali,“ povedal Zelenskyj vo svojom večernom videopríhovore. „Rusko nemá v úmysle túto vojnu ukončiť. A my sa, žiaľ, pripravujeme na nové útoky. Ale mier musí prísť. Práve na tom pracujeme,“ uviedol. Obe strany počas prímeria, ktoré platí od sobotňajšej polnoci, hlásili boje pozdĺž frontovej línie, ako aj útoky prostredníctvom dronov a delostrelectva.
Zelenskyj v nedeľu uviedol, že Moskva síce upustila od rozsiahlych leteckých a raketových úderov, na niektorých úsekoch frontovej línie však pokračuje v útokoch. Ukrajinské jednotky na ne podľa neho reagujú a bránia svoje pozície. Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že od začiatku prímeria zaznamenalo 23.802 prípadov jeho porušenia zo strany Ukrajiny.