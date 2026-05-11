Starosta z východu skončil za mrežami: Súd ho poslal do väzby pre podozrivé kšefty s obecným majetkom!

PROSAČOV – Samospráva na východnom Slovensku čelí vážnemu škandálu. Starosta obce Prosačov skončil vo väzbe po tom, čo ho obvinili z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Rozhodnutie Okresného súdu vo Vranove nad Topľou je už právoplatné.
Podľa zistení STVR mali byť dôvodom rázneho postupu polície a súdu viaceré podozrivé finančné transakcie. Starosta ich mal vykonávať bez potrebných oprávnení, čím mohol obec pripraviť o značné prostriedky.
Súd pri rozhodovaní o väzbe zaujal nekompromisný postoj. Existuje totiž dôvodná obava, že ak by obvinený zostal na slobode, mohol by v podobnej trestnej činnosti pokračovať. „Súd neprijal písomný sľub obvineného ako náhradu väzby a väzbu taktiež nenahradil dohľadom probačného a mediačného úradníka. Rozhodnutie Okresného súdu Vranov nad Topľov je právoplatné,“ informovala hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová.
Starosta sa tak predbežne na svoj úrad nevráti a na ďalší priebeh vyšetrovania bude čakať v cele. Trestný čin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku patrí medzi závažné ekonomické delikty, najmä ak sa ho dopustí verejný činiteľ.