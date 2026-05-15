Zákon o štátnom občianstve je podľa PS nedostatočný: Podáva preto podnet na Ústavný súd

BRATISLAVA - Zákon o štátnom občianstve je podľa opozičného PS nedostatočný. LGBTI ľudia sú v niektorých prípadoch nedobrovoľne oberaní o slovenské občianstvo. Hnutie preto podáva podnet na Ústavný súd (ÚS) SR. Informovala o tom predsedníčka Výboru Národnej rady SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Lucia Plaváková (PS) na piatkovej tlačovej konferencii.
„Štátne občianstvo je na jednej strane otázkou identity, ale zároveň sa naň viažu aj práva a povinnosti. LGBTI ľudia sú však v dôsledku súčasného znenia zákona o svoju slovenskú identitu oberaní, aj o všetky práva, ktoré s tým súvisia. Keďže v parlamente neexistuje vôľa tento neprijateľný stav zmeniť, podávame podnet na ÚS,“ uviedla Plaváková.
Ako spresnila, mnohí LGBTI ľudia uzatvárajú manželstvá v zahraničí a niektorí v dôsledku toho získavajú aj štátne občianstvo svojich manželov či manželiek. „Podľa slovenského zákona o štátnom občianstve však v takomto prípade automaticky strácajú slovenské občianstvo. Výnimku zo straty občianstva v prípade uzatvorenia manželstva slovenský štát totižto odmieta uplatňovať v prípade párov rovnakého pohlavia,“ dodala Plaváková.