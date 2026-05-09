Šokujúce výsledky PRIESKUMU vystrelili Slovensko medzi TOP 25! V TOMTO sme prebehli aj viaceré západné krajiny

BRATISLAVA - Starším ročníkom sa u nás žije dobre. Ukázal to najnovší prieskum, v ktorom sa Slovensko dostalo medzi 25 najlepších krajín pre život na dôchodku.
Informuje o to STVR na základe výsledkov prieskumu spoločnosti Natifix. Slovensko sa medzi 25 najlepšie hodnotených krajín sveta pre život na dôchodku dostalo prvýkrát. Prekvapivo predbehlo aj viaceré západoeurópske štáty.
Medzinárodný index hodnotí zdravotnú starostlivosť, kvalitu života, materiálne zabezpečenie či finančnú stabilitu v starobe. Slovensko si medziročne polepšilo o štyri priečky a obsadilo na 24. miestoz z 52 hodnotených krajín.
Podľa prieskumu sa majú slovenskí dôchodcovia lepšie ako ich vrstovníci z Poľska či Maďarska, ale aj zo Španielska, Grécka, Talianska, Francúzska či Japonska. Naopak, lepšie ako u nás sú na tom dôchodcovia v Česku, Rakúsku či Nemecku. Na čele je Nórsko, Írsko a Švajčiarsko.
Do výsledku hodnotenia vstupuje okrem financií aj dostupnosť zdravotnej starostlivosti, kvalita životného prostredia, inflácia, ekonomická stabilita či celková úroveň života v krajine. Práve kombinácia týchto faktorov však posunula Slovensko medzi najlepšie hodnotené štáty.