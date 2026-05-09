Sobota9. máj 2026, meniny má Roland, zajtra Viktória

Fico prezradil DETAILY z Moskvy: Putinovi odovzdal odkaz Zelenského! Reakcia Kremľa prekvapila

Robert Fico.
Robert Fico. (Zdroj: Facebook/Robert Fico)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

MOSKVA/BRATISLAVA - Slovenský premiér Robert Fico odovzdal šéfovi Kremľa Vladimirovi Putinovi počas sobotňajšieho stretnutia v Moskve odkaz od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý deklaroval pripravenosť na osobné stretnutie s Putinom v akomkoľvek formáte. Putin v reakcii odkázal, že ukrajinský prezident by ho mal v takom prípade kontaktovať telefonicky. Fico to uviedol vo videu zverejnenom na sociálnej sieti.

Fico odovzdal odkaz Zelenského

„Ruskému prezidentovi som odovzdal odkaz od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten mi v pondelok v Arménsku na našom osobnom stretnutí povedal, že je pripravený na stretnutie s Vladimirom Putinom v akomkoľvek formáte. Odpoveď je zrozumiteľná. Ak má ukrajinský prezident záujem na stretnutí, mal by sa telefonicky spojiť so svojím ruským náprotivkom,“ povedal Fico.

VIDEO

Fico vo videu opísal stretnutie s Putinom (Zdroj: Facebook/Robert Fico)

Ocenil predĺženie prímeria

Ocenil predĺženie aktuálneho prímeria vyhláseného Ruskom do 11. mája a opätovne deklaroval, že diplomatické riešenia a dialóg sú v aktuálnej situácii „tisíckrát užitočnejšie ako vzájomné zabíjanie sa“.

Opäť sa však podľa neho potvrdilo, že je obrovskou chybou, ak sa s ruskou stranou nevedie rovnocenný politický dialóg, ak z EÚ prichádzajú len sankcie vedúce iba k vyššej sebestačnosti Ruska vo viacerých oblastiach alebo „vojnové pôžičky a podpora vojny, teda to, na čom sa Slovensko nezúčastňuje“.

Výhrady k obmedzeniu preletu

Fico kritizoval členské krajiny EÚ, ktoré mu nepovolil pri ceste do Moskvy na oslavy víťazstva nad fašizmom preletieť cez ich územie, nechystá však žiadne recipročné opatrenia. „Ak budú potrebovať preletieť cez naše územie kdekoľvek a za akýmkoľvek účelom, nebudeme im v tom brániť. Bojovať treba za zásadné veci, nie za malichernosti,“ konštatoval Fico.

Zopakoval, že odmieta „novú železnú oponu“ medzi Európskou úniou a Ruskom a má záujem na „štandardných, priateľských a vzájomne výhodných vzťahoch s touto svetovou veľmocou“. Kritizoval tiež úmysel EÚ úplne sa odstrihnúť sa od ruských energií, ktorý označil za „ideologicky orientovaný a škodlivý pre európsku konkurencieschopnosť“. Európa podľa neho nemôže „len a len z dôvodu nenávisti voči Rusku“ nahrádzať jednu energetickú závislosť druhou, tentokrát americkou, ktorá „bude navyše výrazne drahšia“.

Kritika energetickej politiky EÚ

Fico označil vyššie ceny energií za „daň, ktorú musíme v Európe zaplatiť za našu vlastnú hlúposť a ideologickú posadnutosť Ruskom“. Varoval tiež pred možným vstupom amerických firiem do európskej plynovej a ropnej infraštruktúry. „Od Ruska budú nakupovať plyn a ropu za štandardné ceny a potom nám ich posúvať s vysokohorskou americkou prirážkou,“ vyhlásil.

Premiér zopakoval, že podporuje diverzifikáciu energetických zdrojov, avšak pri zachovaní všetkých existujúcich tokov vrátane ruských. Pripomenul, že Slovensko podalo žalobu na európsky súd proti rozhodnutiu Európskej komisie zastaviť v roku 2027 dodávky ruského plynu. „Preto sme úspešne bojovali za opätovné sprevádzkovanie ropovodu Družba,“ dodal. Premiér oznámil aj obnovenie práce slovensko-ruskej medzivládnej komisie pre hospodársku spoluprácu, ktorej najbližšie zasadnutie sa uskutoční v Moskve pod vedením ministra zahraničných vecí Juraja Blanára.

Viac o téme: RuskoRobert FicoVladimir PutinUkrajina
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

AKTUALIZOVANÉ Vladimir Putin a Robert
A je to tu! Robert Fico ako jediný líder EÚ v Kremli: Putin ho vítal na červenom koberci
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Slovenský premiér Robert Fico
Fico priletel do Moskvy: Cestoval TOUTO trasou, VIDEO na letisku ho vítali! Som v EÚ čiernou ovcou, povedal médiám
Domáce
Fico a Putin sa
Fico a Putin sa stretnú v Moskve: Diskutovať budú o spolupráci, plyne aj o ropovode Družba
Zahraničné
Robert Fico
Robert Fico rokoval s Marcusom Söderom: Bavorsko označil za významného obchodného partnera
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Fico vo videu opísal stretnutie s Putinom
Fico vo videu opísal stretnutie s Putinom
Správy
4. ročník Jarných slávností býka a Bača fest v obci Čierne
4. ročník Jarných slávností býka a Bača fest v obci Čierne
Správy
Dárius Koči chystá veľký deň: Toto sú jeho nápady, ako to urobí!
Dárius Koči chystá veľký deň: Toto sú jeho nápady, ako to urobí!
Prominenti

Domáce správy

Robert Fico
Fico o kauze Očistec a politike: Očakáva zadosťučinenie pre Tibora Gašpara a hovorí o veľkých zmenách v koalícii
Domáce
AKTUALIZOVANÉ AKTUÁLNE Tragická nehoda pri
AKTUÁLNE Tragická nehoda pri Nitre: Zrážka troch áut si vyžiadal ľudský život! Ďalšie osoby sú zranené
Domáce
Ilustračné foto
MIMORIADNE Dráma v Bratislave: Muž neprežil pád z poschodia bytovky! Zásah polície aj záchranárov
Domáce
Základná škola v Kanianke prechádza veľkou obnovou: Pribudne zavlažovanie, retenčná nádrž aj zelená fasáda
Základná škola v Kanianke prechádza veľkou obnovou: Pribudne zavlažovanie, retenčná nádrž aj zelená fasáda
Trenčín

Zahraničné

Robert Fico.
Fico prezradil DETAILY z Moskvy: Putinovi odovzdal odkaz Zelenského! Reakcia Kremľa prekvapila
Zahraničné
Chálid bin Muhammad bin
Škandál EÚ: Takto plytvá našimi peniazmi! Poslala desiatky miliónov druhej najbohatšej rodine na svete
Zahraničné
Ľudia sa zhromaždili pred
Budapešť zaplavili oslavy: Magyar po zvolení hovorí o zmene režimu
Zahraničné
Pozlátená socha prezidenta Donalda
Pozlátená socha Trumpa vyvolala rozruch: Pastor odmieta že ide o modlu na uctievanie
Zahraničné

Prominenti

Herec George Clooney nešetril
Oslava 65. narodenín Georgea Clooneyho: Jeho žena šokovala outfitom!
Zahraniční prominenti
Dárius Kočí
Konečne to príde: Dárius Koči chystá veľký deň! Tri nápady, ako to urobí...
Domáci prominenti
Monika Absolonová
Českú speváčku v rodnej krajine nechceli: Vďaka Slovákom je dnes z nej hviezda prvej triedy!
Domáci prominenti
Sarah Ferguson
Nechutné praktiky exvojvodkyne: Škandalózne obvinenia zo sexu s Diddym a honba za bohatými mužmi!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Robíte to správne? Dentálna
Robíte to správne? Dentálna hygienička VARUJE pred chybou, ktorou si potajomky NIČÍTE zuby!
Zaujímavosti
Gua sha na tvár:
Gua sha na tvár: Ako ju používať správne a čo naozaj robí s pokožkou
vysetrenie.sk
Keď valcuje genetické kríženie
Keď valcuje genetické kríženie a AI: Dvaja bratia vypestovali BIELE jahody, ktoré chutia ako...Tomu NEUVERÍTE!
Zaujímavosti
Sezóna kliešťov štartuje: Pozrite
Sezóna kliešťov štartuje: Pozrite sa, na ktorých miestach tela sa najradšej nenápadne skrývajú! TRIKY na kliešte
Zaujímavosti

Dobré správy

Vyhrať môžete aj vy
Každý mesiac až 4 000 eur počas desiatich rokov? Populárna lotéria prináša novinku
Domáce
Nová atrakcia Rotonda vo
Nové atrakcie, ktoré dostanú aj Slovákov: Trúfli by ste si na ne?
plnielanu.sk
Zdroj: Getty Images
Je to možné aj bez alkoholu? Slováci začínajú s týmto novým trendom
hashtag.sk
Blíži sa Deň matiek
Veľký sviatok sa blíži: Toto kupujú Slováci, ktorí nechcú minúť veľa
Domáce

Ekonomika

Poľsko nám ekonomicky uteká: Naše dôchodky sú síce štedrejšie, ale má to veľký háčik!
Poľsko nám ekonomicky uteká: Naše dôchodky sú síce štedrejšie, ale má to veľký háčik!
Zvládnete doplniť slovenské príslovia a porekadlá o peniazoch? Ukážte sa! (kvíz)
Zvládnete doplniť slovenské príslovia a porekadlá o peniazoch? Ukážte sa! (kvíz)
Ďalšia veľká ratingová agentúra vystavila Slovensku účet: Ukázala prstom na najväčšie slabiny našej ekonomiky!
Ďalšia veľká ratingová agentúra vystavila Slovensku účet: Ukázala prstom na najväčšie slabiny našej ekonomiky!
Štát vám prezradí očakávaný dôchodok: Ako čítať nové dôchodkové prognózy? (otázky a odpovede)
Štát vám prezradí očakávaný dôchodok: Ako čítať nové dôchodkové prognózy? (otázky a odpovede)

Šport

VIDEO Napravená chuť po včerajšej prehre: Slovenskí hokejisti v tesnom zápase zdolali Dánov
VIDEO Napravená chuť po včerajšej prehre: Slovenskí hokejisti v tesnom zápase zdolali Dánov
Slováci
Veľká strata Slovenska pred MS: Jeden z lídrov sa zranil, nastali ďalšie škrty a príchody
Veľká strata Slovenska pred MS: Jeden z lídrov sa zranil, nastali ďalšie škrty a príchody
Slováci
Slovanisti vyhrávajú aj v Podbrezovej: Víťazstvo už istého majstra zachránila penalta v závere
Slovanisti vyhrávajú aj v Podbrezovej: Víťazstvo už istého majstra zachránila penalta v závere
Niké liga
FC Tatran Prešov – MFK Skalica: Online prenos z 9. kola skupiny o udržanie sa v Niké lige
FC Tatran Prešov – MFK Skalica: Online prenos z 9. kola skupiny o udržanie sa v Niké lige
Niké liga

Auto-moto

Na Záhorí sa začína oprava úseku cesty I. triedy
Na Záhorí sa začína oprava úseku cesty I. triedy
Doprava
BYD uvádza na slovenský trh dva nové modely. Oba SUV, každý s iným pohonom aj cenou
BYD uvádza na slovenský trh dva nové modely. Oba SUV, každý s iným pohonom aj cenou
Predstavujeme
Minulý rok 1 milión predražených známok cez neoficiálne weby
Minulý rok 1 milión predražených známok cez neoficiálne weby
Doprava
TEST: Renault 4 - aby elektromobily neboli nudné
TEST: Renault 4 - aby elektromobily neboli nudné
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Dobrá správa pre malých živnostníkov: Štát plánuje zrušiť mikroodvod pre vybrané SZČO
Dobrá správa pre malých živnostníkov: Štát plánuje zrušiť mikroodvod pre vybrané SZČO
Podnikanie
Sociálna poisťovňa má veľkú novinku: Milióny Slovákov čoskoro dostanú dôležitý list!
Sociálna poisťovňa má veľkú novinku: Milióny Slovákov čoskoro dostanú dôležitý list!
Aktuality
Asertivita na pracovisku: ako si nastaviť hranice a budovať rešpekt
Asertivita na pracovisku: ako si nastaviť hranice a budovať rešpekt
Vzťahy na pracovisku
Z operátora majstrom: Aké zručnosti potrebujete, aby ste sa vo výrobe posunuli vyššie?
Z operátora majstrom: Aké zručnosti potrebujete, aby ste sa vo výrobe posunuli vyššie?
Kariérny rast

Varenie a recepty

Máte doma tvaroh a jahody? Dajte šancu týmto knedličkám, ktoré sú hotové do 7 minút.
Máte doma tvaroh a jahody? Dajte šancu týmto knedličkám, ktoré sú hotové do 7 minút.
Legendárny krémeš TATRY z odpaľovaného cesta. Jeden plech vám nebude stačiť.
Legendárny krémeš TATRY z odpaľovaného cesta. Jeden plech vám nebude stačiť.
Jednoduchý dezert bez pečenia: Piškótová roláda s jahodami ku Dňu matiek
Jednoduchý dezert bez pečenia: Piškótová roláda s jahodami ku Dňu matiek
Nepečené dezerty
Ako variť bez zbytočného odpadu: Zero waste v kuchyni
Ako variť bez zbytočného odpadu: Zero waste v kuchyni
Rady a tipy

Technológie

Ukrajina už nechce posielať vojakov na smrteľne nebezpečné cesty. Na front pošle 25-tisíc robotických vozidiel
Ukrajina už nechce posielať vojakov na smrteľne nebezpečné cesty. Na front pošle 25-tisíc robotických vozidiel
Armádne technológie
Kedy počítač vypnúť a kedy ho len uspať? Väčšina ľudí netuší, v ktorých situáciách môže režim spánku narobiť problémy
Kedy počítač vypnúť a kedy ho len uspať? Väčšina ľudí netuší, v ktorých situáciách môže režim spánku narobiť problémy
Návody
Vedci vytvorili z kmeňových buniek bunky, ktoré vyrábajú inzulín. Pri cukrovke môžu raz nahradiť tie, ktoré telo zničilo
Vedci vytvorili z kmeňových buniek bunky, ktoré vyrábajú inzulín. Pri cukrovke môžu raz nahradiť tie, ktoré telo zničilo
Správy
Tvoj Android telefón môže fungovať lepšie a rýchlejšie. Zapni týchto 6 nastavení a uľavíš batérii aj celému systému
Tvoj Android telefón môže fungovať lepšie a rýchlejšie. Zapni týchto 6 nastavení a uľavíš batérii aj celému systému
Návody

Bývanie

Vládne vo vašej kuchyni chaos? 5 praktických riešení, ktoré do nej vnesú lepší prehľad a poriadok
Vládne vo vašej kuchyni chaos? 5 praktických riešení, ktoré do nej vnesú lepší prehľad a poriadok
Praktickosť tu dotiahli do dokonalosti! Tento byt má len 19 m2, ale zmestili tu aj veľkú posteľ, čo sa nesklápa
Praktickosť tu dotiahli do dokonalosti! Tento byt má len 19 m2, ale zmestili tu aj veľkú posteľ, čo sa nesklápa
Na tieto veci si v spálni dajte pozor, môžu vám kaziť spánok. Čo dokáže ovplyvniť, ako dobre si oddýchneme?
Na tieto veci si v spálni dajte pozor, môžu vám kaziť spánok. Čo dokáže ovplyvniť, ako dobre si oddýchneme?
Hneď by ste spoznali, že je iný ako ostatné. Za kamennými múrmi je skromný domov, majiteľ si ho mení sám už 23 rokov
Hneď by ste spoznali, že je iný ako ostatné. Za kamennými múrmi je skromný domov, majiteľ si ho mení sám už 23 rokov

Pre kutilov

Teplo neuniká len cez okná, ale aj murivo. Chcete tomu zabrániť?
Teplo neuniká len cez okná, ale aj murivo. Chcete tomu zabrániť?
Stavba
Ako bezpečne a efektívne nainštalovať komín v drevenej chatke, aby ste sa vyhli problémom
Ako bezpečne a efektívne nainštalovať komín v drevenej chatke, aby ste sa vyhli problémom
Stavba domu
Polievajte s rozumom aj počas suchého mája: Jednoduchá úprava závlahy zachráni tretinu vody
Polievajte s rozumom aj počas suchého mája: Jednoduchá úprava závlahy zachráni tretinu vody
Záhrada
Máte už muškáty v hrantíkoch? Urobte teraz tieto 3 kroky, aby ste mali v júni záplavu kvetov
Máte už muškáty v hrantíkoch? Urobte teraz tieto 3 kroky, aby ste mali v júni záplavu kvetov
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto znamenia sa najčastejšie vracajú k ex: A vždy to skončí rovnako!
Partnerské vzťahy
Tieto znamenia sa najčastejšie vracajú k ex: A vždy to skončí rovnako!
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Robert Fico.
Zahraničné
Fico prezradil DETAILY z Moskvy: Putinovi odovzdal odkaz Zelenského! Reakcia Kremľa prekvapila
Chálid bin Muhammad bin
Zahraničné
Škandál EÚ: Takto plytvá našimi peniazmi! Poslala desiatky miliónov druhej najbohatšej rodine na svete
Ilustračné foto
Zahraničné
Nemeckom otriasol prípad vraždy Jermaina (†14)! HROZIVÉ odhalenie: Útočníka chceli dávno deportovať, ALE...
AKTUÁLNE Tragická nehoda pri
Domáce
AKTUÁLNE Tragická nehoda pri Nitre: Zrážka troch áut si vyžiadal ľudský život! Ďalšie osoby sú zranené

Ďalšie zo Zoznamu