Fico prezradil DETAILY z Moskvy: Putinovi odovzdal odkaz Zelenského! Reakcia Kremľa prekvapila

MOSKVA/BRATISLAVA - Slovenský premiér Robert Fico odovzdal šéfovi Kremľa Vladimirovi Putinovi počas sobotňajšieho stretnutia v Moskve odkaz od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý deklaroval pripravenosť na osobné stretnutie s Putinom v akomkoľvek formáte. Putin v reakcii odkázal, že ukrajinský prezident by ho mal v takom prípade kontaktovať telefonicky. Fico to uviedol vo videu zverejnenom na sociálnej sieti.
Fico odovzdal odkaz Zelenského
„Ruskému prezidentovi som odovzdal odkaz od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten mi v pondelok v Arménsku na našom osobnom stretnutí povedal, že je pripravený na stretnutie s Vladimirom Putinom v akomkoľvek formáte. Odpoveď je zrozumiteľná. Ak má ukrajinský prezident záujem na stretnutí, mal by sa telefonicky spojiť so svojím ruským náprotivkom,“ povedal Fico.
Ocenil predĺženie prímeria
Ocenil predĺženie aktuálneho prímeria vyhláseného Ruskom do 11. mája a opätovne deklaroval, že diplomatické riešenia a dialóg sú v aktuálnej situácii „tisíckrát užitočnejšie ako vzájomné zabíjanie sa“.
Opäť sa však podľa neho potvrdilo, že je obrovskou chybou, ak sa s ruskou stranou nevedie rovnocenný politický dialóg, ak z EÚ prichádzajú len sankcie vedúce iba k vyššej sebestačnosti Ruska vo viacerých oblastiach alebo „vojnové pôžičky a podpora vojny, teda to, na čom sa Slovensko nezúčastňuje“.
Výhrady k obmedzeniu preletu
Fico kritizoval členské krajiny EÚ, ktoré mu nepovolil pri ceste do Moskvy na oslavy víťazstva nad fašizmom preletieť cez ich územie, nechystá však žiadne recipročné opatrenia. „Ak budú potrebovať preletieť cez naše územie kdekoľvek a za akýmkoľvek účelom, nebudeme im v tom brániť. Bojovať treba za zásadné veci, nie za malichernosti,“ konštatoval Fico.
Zopakoval, že odmieta „novú železnú oponu“ medzi Európskou úniou a Ruskom a má záujem na „štandardných, priateľských a vzájomne výhodných vzťahoch s touto svetovou veľmocou“. Kritizoval tiež úmysel EÚ úplne sa odstrihnúť sa od ruských energií, ktorý označil za „ideologicky orientovaný a škodlivý pre európsku konkurencieschopnosť“. Európa podľa neho nemôže „len a len z dôvodu nenávisti voči Rusku“ nahrádzať jednu energetickú závislosť druhou, tentokrát americkou, ktorá „bude navyše výrazne drahšia“.
Kritika energetickej politiky EÚ
Fico označil vyššie ceny energií za „daň, ktorú musíme v Európe zaplatiť za našu vlastnú hlúposť a ideologickú posadnutosť Ruskom“. Varoval tiež pred možným vstupom amerických firiem do európskej plynovej a ropnej infraštruktúry. „Od Ruska budú nakupovať plyn a ropu za štandardné ceny a potom nám ich posúvať s vysokohorskou americkou prirážkou,“ vyhlásil.
Premiér zopakoval, že podporuje diverzifikáciu energetických zdrojov, avšak pri zachovaní všetkých existujúcich tokov vrátane ruských. Pripomenul, že Slovensko podalo žalobu na európsky súd proti rozhodnutiu Európskej komisie zastaviť v roku 2027 dodávky ruského plynu. „Preto sme úspešne bojovali za opätovné sprevádzkovanie ropovodu Družba,“ dodal. Premiér oznámil aj obnovenie práce slovensko-ruskej medzivládnej komisie pre hospodársku spoluprácu, ktorej najbližšie zasadnutie sa uskutoční v Moskve pod vedením ministra zahraničných vecí Juraja Blanára.