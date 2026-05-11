Tržby v marci rástli vo väčšine odvetví: Priemysel však opäť zaznamenal pokles

BRATISLAVA - Tržby podnikov v kľúčovom odvetví ekonomiky, v priemysle, boli v marci 2026 medziročne reálne nižšie o 1,3 % (v stálych cenách, po očistení o vplyv inflácie). Pokles zaznamenali tretí mesiac. Spomedzi 16 sledovaných priemyselných odvetví klesli tržby v siedmich. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Celkový výsledok najvýznamnejšie ovplyvnilo medziročné zníženie tržieb vo výrobe dopravných prostriedkov o 5,7 %, vo výrobe koksu a ropných produktov o 45,6 % a vo výrobe kovov o 5,2 %. Dynamiku poklesu zmiernili hlavne vyššie tržby v dodávke elektriny a plynu, výrobe potravín a vo výrobe strojov a zariadení.
Ostatné aktuálne zverejňované mesačne sledované odvetvia si udržali tržby v medziročnom raste. Tržby v odvetví informácie a komunikácia boli vyššie o 15 %, čo bolo druhé najvyššie tempo rastu za posledných 15 mesiacov. Dvojciferne sa zvýšili tržby aj v stavebníctve o 17,6 %. Ostatným dvom odvetviam sa zvyšovali tržby do 7 %, a to vo vybraných trhových službách o 6,5 % a v doprave so skladovaním o 6,7 %.
Tržby v medzimesačnom porovnaní (po očistení od sezónnych vplyvov) vzrástli vo všetkých piatich odvetviach. Najvýraznejšie sa navýšili v stavebníctve o 11,8 % a v doprave so skladovaním o 3,3 %. V ostatných troch odvetviach boli tržby vyššie do 3 %, a to vo vybraných trhových službách o 2,3 %, v priemysle o 1 % a v informáciách a komunikácii len nepatrne o 0,5 %.