Apokalypsa na obzore? Smrteľný vírus od hlodavcov na lodi sa už šíri aj medzi ľuďmi!

ŽENEVA/MADRID - S výletnou loďou kotviacou pri Kapverdských ostrovoch lekári nanovo spájajú sedem možných prípadov nákazy hantavírusom. Laboratórne potvrdené sú zatiaľ dva prípady, napísala agentúra Reuters. Traja ľudia zomreli a štyria sú chorí, z ktorých jeden je v kritickom stave. Úrady ostrovného štátu uviedli, že z preventívnych dôvodov nepovolili lode zakotviť v prístave. Na loď by dnes večer mala doraziť skupina lekárov, oznámil Madrid. Hantavírus spôsobuje zriedkavé, ale potenciálne smrteľné ochorenie, ktoré sa šíri trusom infikovaných hlodavcov.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) dnes uviedla, že na palube výletnej lode zasiahnutej hantavírusom môže dochádzať k prenosu nákazy z človeka na človeka medzi blízkymi kontaktmi. Riziko pre širšiu verejnosť podľa organizácie zostáva nízke. Pozornosť sa teraz podľa agentúr Reuters a AFP sústredí na evakuáciu dvoch chorých cestujúcich do Holandska a na ďalšiu plavbu lode smerom na Kanárske ostrovy.
Spoločnosť Oceanwide Expeditions, ktorá loď prevádzkuje, teraz podľa Reuters zvažuje, že loď so 150 cestujúcimi nasmeruje do prístavu v Las Palmas alebo na Tenerife. Tam by turistov vyšetrili lekári a evakuácia cestujúcich by sa odohrala pod dohľadom zdravotníckych úradov a WHO. Kanárske ostrovy sú v tejto situácii kľúčové ako najbližšie veľké európske zdravotné a logistické zázemie v Atlantiku, s vybavenými prístavmi, letiskami a nemocnicami schopnými prijať väčší počet evakuovaných.
Chaos a STRACH na palube výletnej lode v KARANTÉNE kvôli smrtiacemu vírusu: Emotívne VIDEO pasažiera
Španielske ministerstvo zdravotníctva dnes popoludní uviedlo, že dojednalo s WHO, že loď dnes večer navštívi epidemiologický tím. Ten by mal určiť, aký je stav cestujúcich na lodi. Ministerstvo uviedlo, že poskytne nevyhnutnú pomoc, pričom "bude po celý čas zvažovať riziká a prínosy jednotlivých situácií". "Riziko pre španielske obyvateľstvo je vyhodnotené ako veľmi nízke," uviedlo ministerstvo.
Loď vyplávala z Argentíny. Po priplávaní na ostrov Svätá Helena zomrel 70-ročný Holanďan. U jeho o rok mladšej manželky sa príznaky ochorenia prejavili už na palube, žena následne zomrela v starostlivosti lekárov v nemocnici v Johannesburgu. V nemocnici v tomto juhoafrickom meste bojuje o život deväťdesiatšesťročný Brit. Tretia zosnulá osoba je nemeckej národnosti. Médiá predtým informovali, že telo sa naďalej nachádza na palube. Holandská spoločnosť Oceanwide Expeditions, ktorá cestu organizuje, sa snaží podľa Reuters dojednať odvoz tela a tiež evakuáciu dvoch členov posádky s príznakmi infekcie a jedného cestujúceho. Tento cestujúci mal blízko k zosnulému, príznaky nákazy ale nevykazuje.
Hantavírus spôsobuje zriedkavé vírusové respiračné ochorenia, ktoré sprevádzajú bolesti hlavy, závraty, horúčka, nevoľnosť, hnačka a bolesti žalúdka, po ktorých nasleduje náhly nástup vážnych dýchacích ťažkostí. Na nákazu zatiaľ neexistuje žiadna liečba, liek ani vakcína. Úmrtnosť dosahuje 35 až 50 percent.