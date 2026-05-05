Utorok5. máj 2026, meniny má Lesana, Lesia, zajtra Hermína

Varovanie vedcov: TOTO leto hrozia brutálne horúčavy, padnú REKORDY! Na svedomí to má super El Niño

LONDÝN - Klimatológovia upozorňujú na vývoj v Tichom oceáne, ktorý môže výrazne ovplyvniť počasie na celom svete. V hre sú extrémne teploty aj výkyvy počasia v Európe.

Oceán sa otepľuje a vedci zbystrili pozornosť

Odborníci na počasie upozorňujú na jav, ktorý by mohol zásadne ovplyvniť nasledujúce mesiace. Ide o fenomén El Niño, pri ktorom dochádza k otepľovaniu povrchových vôd v Tichom oceáne.

Tento proces následne zohrieva aj vzduch nad oceánom a má schopnosť meniť klimatické pomery na celej planéte. V minulosti bol spojený s extrémnymi horúčavami, suchom aj silnými búrkami, píše Daily Star.

Hrozí ešte silnejší variant

Vedci teraz sledujú vývoj, ktorý by mohol prerásť do takzvaného „super El Niño“. Tento stav nastáva vtedy, keď teplota oceánu prekročí dlhodobý priemer o viac než štyri stupne.

Aktuálne sú vody v Tichom oceáne už o dva až tri stupne teplejšie než zvyčajne, čo naznačuje, že podmienky pre silnejší scenár sa postupne vytvárajú.

Podľa údajov amerického úradu NOAA existuje približne 25-percentná pravdepodobnosť, že sa super El Niño skutočne rozvinie. Oveľa pravdepodobnejší je zatiaľ klasický El Niño, ktorého šanca vzniku medzi júnom a augustom dosahuje 62 percent.

Rok 2026 môže prepísať rekordy

Ak by sa najsilnejší scenár naplnil, niektorí vedci nevylučujú, že rok 2026 by sa mohol zaradiť medzi najteplejšie v histórii meraní.

Takýto vývoj by mal dopady nielen v Amerike či Tichomorí, ale aj v Európe.

Európu môžu zasiahnuť horúčavy aj sucho

V južných častiach kontinentu bývajú roky s El Niño často spojené s vyššími teplotami a nedostatkom zrážok. Zvýšené riziko horúčav tak hrozí najmä v dovolenkových destináciách ako Španielsko, Grécko či Portugalsko.

Severnejšie oblasti vrátane Spojeného kráľovstva môžu pocítiť skôr nevyspytateľnosť počasia – striedanie teplých dní s intenzívnymi zrážkami a búrkami.

Klimatická zmena môže situáciu zhoršiť

Vedci zároveň upozorňujú, že globálne otepľovanie môže účinky El Niña ešte zosilniť. Kombinácia prirodzeného klimatického javu a rastúcich teplôt môže viesť k extrémnejším výkyvom počasia.

Jednoducho povedané – keď sa otepľujúca planéta spojí s El Niñom, výsledkom bývajú výraznejšie extrémy.

Pripomienka z minulosti

Naposledy sa silný „super El Niño“ objavil v roku 2015. Spôsobil rozsiahle záplavy, suchá aj požiare a ovplyvnil životy miliónov ľudí po celom svete.

Varovanie vedcov: TOTO leto
