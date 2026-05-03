Generálny prokurátor Maroš Žilinka skončil v nemocnici: Podozrenie na infarkt!

BRATISLAVA – Generálny prokurátor Slovenskej republiky Maroš Žilinka musel byť urgentne hospitalizovaný. Dôvodom jeho náhleho zdravotného stavu má byť infarkt.
Aktualizované 20:55 Generálny prokurátor Maroš Žilinka je po zákroku a podľa dostupných informácií už komunikuje. Denník N uviedol, že počas hospitalizácie mu lekári vykonali zákrok na spriechodnenie cievy, pri ktorom sa rozširuje zúžené alebo upchaté miesto.
Maroš Žilinka sa podľa dostupných správ nachádza v jednej z bratislavských nemocníc. Pre TASR to potvrdil zdroj z prostredia prokuratúry Týždenník Plus 7 dní uvádza, že generálny prokurátor mal už v nemocničnom zariadení podstúpiť aj operačný zákrok.
Žilinka má 55 rokov. Vo funkcii generálneho prokurátora SR je od 10. decembra 2020.
