Obyvatelia Dubrovníka zúria: V prístave im zakotvil torpédoborec USA! Prezident si neberie servítky

DUBROVNÍK - Do chorvátskeho Dubrovníka vplávala americká vojnová loď, ktorá okamžite spustila politický spor aj reakcie miestnych. Vláda situáciu upokojuje, prezident hovorí o porušení ústavy.
Nečakaný príchod vojenskej lode
Pokojnú atmosféru v Dubrovníku narušil príchod amerického torpédoborca. Vojnové plavidlo, ktoré sa podieľalo na operáciách na začiatku konfliktu s Iránom, zakotvilo v prístave bez varovania.
Podľa informácií, ktoré priniesol Dnevnik.hr, by mala loď zostať v meste do stredy.
Prezident kritizuje, vláda upokojuje
Situácia okamžite otvorila ostrý politický konflikt. Chorvátsky prezident Zoran Milanović krok skritizoval a upozornil na ústavný rozmer celej veci.
Podľa neho nemôže zahraničná armáda vstupovať na územie štátu bez súhlasu parlamentu. Tvrdí, že rozhodnutie o príchode lode neprešlo potrebnou procedúrou v chorvátskom parlamente.
Naopak minister obrany Ivan Anušić situáciu zľahčuje. Prítomnosť plavidla označil za bežnú a vysvetlil ju logistickými dôvodmi, pričom nevidí dôvod na obavy.
Mesto o tom nevedelo
Prekvapením bol príchod torpédoborca aj pre samotné vedenie mesta. Dubrovnícky primátor Mato Franković priznal, že o návšteve vopred netušil.
„Nevedel som o tom, ale úprimne – ani nemusím,“ reagoval. Zároveň sa snažil situáciu upokojiť: „Dubrovník je miestom oddychu. Pokiaľ sú tu v pokoji oni, sme v pokoji aj my.“
Obyvatelia majú zmiešané pocity
Reakcie medzi miestnymi aj turistami však nie sú jednoznačné. Časť obyvateľov vníma prítomnosť vojenskej techniky v turistickom centre s neistotou.
„Nie je to príjemné, najmä v meste plnom návštevníkov. Myslím si, že ani oni z toho nemajú dobrý pocit,“ povedal miestny obyvateľ Srđan Obad.
Svoje pochybnosti vyjadrili aj turistky zo Spojených štátov. Angie a Carol priznali, že ich globálna situácia znepokojuje a prítomnosť vojenskej lode ich prekvapila. „Tento konflikt sa predsa netýka tohto miesta,“ uviedli.
Moderná vojenská technika v prístave
Torpédoborec patrí medzi technologicky vyspelé plavidlá amerického námorníctva. Je vybavený systémami na boj proti ponorkám aj cieľom na hladine a disponuje hangármi pre vrtuľníky.
Hoci ide podľa oficiálnych vyjadrení len o dočasnú zastávku, jeho prítomnosť v turistickom centre vyvoláva otázky, ktoré presahujú bežnú logistiku.
Spor, ktorý presahuje Dubrovník
Celá situácia tak nie je len lokálnou epizódou. Otvára širšiu diskusiu o pravidlách prítomnosti zahraničných vojsk, kompetenciách štátnych inštitúcií a citlivosti verejnosti na vojenské témy v čase globálneho napätia.