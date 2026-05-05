Dávajte pozor: Zvýšené riziko vzniku požiarov hasiči vyhlásili v 35 okresoch

BRATISLAVA - Zvýšené riziko vzniku požiarov hasiči vyhlásili k pondelku (4. 5.) v 35 okresoch. Ide o okresy Bánovce nad Bebravou, Banská Štiavnica, Čadca, Detva, Ilava, Komárno, Košice, Košice-okolie, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Levice, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Martin, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Partizánske, Poltár, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Púchov, Revúca, Rožňava, Sabinov, Senica, Topoľčany, Trenčín, Turčianske Teplice, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Zvolen, Žarnovica a Žiar nad Hronom. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na webe ministerstva vnútra.
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Zakazuje sa najmä používať otvorený plameň, vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov či zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
Hasiči v Trenčianskom kraji likvidovali minulý týždeň 31 požiarov
Profesionálni hasiči v Trenčianskom samosprávnom kraji zasahovali minulý týždeň pri 69 mimoriadnych udalostiach. Najčastejšie ich zamestnali požiare. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Trenčín na sociálnej sieti. Príslušníci HaZZ zasahovali pri 31 požiaroch, 18-krát poskytovali technickú pomoc, v 12 prípadoch ich zamestnali dopravné nehody a osemkrát likvidovali hrozbu nebezpečných látok.