Učí študentov, na internete šíri kontroverzné výroky: Učiteľ propaguje Tisa, NATO nazval teroristickou organizáciou

Viliam Púček. (Zdroj: TASR/František Iván)

Na kontroverzné výroky učiteľa z východu upozornil denník Sme. Učiteľ okrem iného napríklad tvrdí, že Jozef Tiso je „jediný skutočný prezident slovenského národa“, používa pozdrav Hlinkovej gardy „Na stráž!“ a podporuje obdivovateľa Adolfa Hitlera a popierača holokaustu Mariána Magáta. Európska únia je podľa neho „bruselský nevestinec“ a „novodobý žalár národov,“, ktorý treba opustiť. Organizácia Severoatlantickej zmluvy NATO je „teroristická organizácia“ a „založili ho nacisti.“ Naši susedia sú podľa neho „fašoukrajinci“ či tvrdí, že „náš národ a katolícka cirkev majú byť zničené prostredníctvom EÚ a majú tu žiť židia a moslimovia“ a „slovenský národ nebude existovať.“

archívne video

Marian Kotleba o tom, že koronavírus priniesli do Európy nelegálni migranti

Zriaďovateľom školy, kde učiteľ pôsobí, je Košický samosprávny kraj. Na rokovaní krajského zastupiteľstva na to upozornil poslanec Milan Kaplan (kandidoval za PS a SaS). Takáto verejná prezentácia učiteľa je podľa neho v absolútnom rozpore so základnými etickými hodnotami, ktoré by malo školské prostredie vyžadovať a dodržiavať. Poukázal pri tom na blog občianskeho aktivistu Jána Benčíka s názvom Kotlebov pán učiteľ obdivuje Tisa a podporuje Magáta, uverejnený pred mesiacom. „Neviem, čo učiteľ káže od katedry, ale premýšľam, k akým hodnotám jeho študentov privedie to, čím očividne žije,“ píše sa v blogu.

(Zdroj: Getty Images)

Kraj na otázky denníka uviedol, že v školách a školských zariadeniach eviduje viac ako 3 500 zamestnancov, preto podľa kraja nie je v silách jeho zamestnancov monitorovať súkromné aktivity zamestnancov organizácií, ani kontrolovať a sledovať ich profily na sociálnych sieťach. „Pracovnoprávny vzťah má zamestnanec so školou a nie so zriaďovateľom. Okrem iného máme orgány činné v trestnom konaní, ktoré sledujú aktivity a príspevky na sociálnych sieťach a v prípade protiprávneho konania zasiahnu,“ uviedla hovorkyňa kraja Katarína Strojná.

Okrem univerzálneho etického kódexu má škola vypracovaný aj interný etický kódex zamestnanca. Riaditeľ školy nemá podľa Strojnej právo zisťovať informácie o politickej príslušnosti zamestnancov, ale sledovať pracovný výkon a plnenie pracovných povinností zamestnanca. „V škole nebol žiaden podnet ani od žiakov, ani od rodičov na neetické a politické správanie sa učiteľa,“ tvrdí. Nemajú ani informácie o tom, že svoje politické názory Púček zdieľal so žiakmi počas vyučovania. „V prípade, že by tomu tak bolo, žiaci by o fakte určite informovali triedneho učiteľa alebo vedenie školy, nakoľko v škole pôsobí aj žiacka školská rada,“ uviedla.

Dodala ešte, že Košický kraj sa ako zriaďovateľ školy dištancuje od týchto politických Aj riaditeľ školy Vladimír Jančík povedal, že škola sa dištancuje od zverejnených príspevkov a plne sa stotožňuje so stanoviskom kraja.

Púček okrem toho, že je učiteľom, je tiež aktívnym členom a funkcionárom strany Kotlebovci - ĽS Naše Slovensko za Levoču, Gelnicu, Spišskú Novú Ves. V rokoch 2020 a 2023 neúspešne kandidoval do parlamentu, získať chcel aj post šéfa Košického samosprávneho kraja. Pred piatimi rokmi bol ocenený županom to za kvalitné plnenie pracovných povinností učiteľa, za mimoškolské aktivity so žiakmi a za prácu na projektoch, s ktorými škola získala významné ocenenia na prehliadkach stavebných remesiel.