Prvé výsledky doplňujúcich volieb sú tu: TOTO sú noví starostovia a primátori

(Zdroj: TASR/František Iván)

BRUNOVCE - Obec Brunovce (okres Nové Mesto nad Váhom) by mal poviesť Pavol Šupka (Hlas-SD). Rozhodli o tom obyvatelia v sobotných (5. 10.) doplňujúcich voľbách do orgánov samosprávy obcí. Vyplýva to zo zápisnice, ktorú obec zverejnila na svojom webe.

Šupka, ktorý je majstrom odborného výcviku, získal v doplňujúcich komunálnych voľbách od obyvateľov 123 platných hlasov. Jeho protikandidátka - zastupujúca starostka obce Mária Pribus Bronišová (Smer-SD) získala 98 hlasov. Na voľbách sa zúčastnilo 222 z 511 oprávnených voličov, ktorí odovzdali 221 platných hlasov. Obyvatelia Brunoviec si nového starostu volili po tom, čo sa predchádzajúci štatutár vzdal svojej funkcie.

V Liptovskej Kokave si za starostu zvolili Fronka, v Prosieku Hentzelovú

Obec Liptovská Kokava (okres Liptovský Mikuláš) by mal poviesť dispečer Radovan Fronko, v Prosieku (okres Liptovský Mikuláš) si v sobotných (5. 10.) doplňujúcich voľbách do orgánov samosprávy obcí obyvatelia zvolili do funkcie starostu Lenku Hentzelovú (SaS). Vyplýva to z informácií od samospráv obcí. O starostovskú funkciu sa v Liptovskej Kokave uchádzali traja kandidáti. Fronko, ktorého si obyvatelia zvolili za starostu, získal 232 hlasov. Na voľbách, ktoré boli podľa obecného úradu pokojné a bez problémov, sa zúčastnilo 378 zo 754 oprávnených voličov.

Nového starostu si v obci volili po tom, čo sa predchádzajúci štatutár vzdal svojej funkcie. Zastupujúca starostka v Prosieku Hentzelová získala v doplňujúcich voľbách podľa zápisnice, ktorú obec uverejnila na svojom webe, od obyvateľov 76 platných hlasov, jej protikandidátka - podnikateľka Andrea Šubová (nezávislá) 52 hlasov. Na voľbách sa v obci zúčastnilo 130 zo 186 oprávnených voličov, ktorí odovzdali 128 platných hlasov. Nového starostu si v Prosieku volili po tom, čo sa predchádzajúci starosta vzdal svojej funkcie deň pred konaním referenda o jeho odvolaní z funkcie, ktoré iniciovali obyvatelia prostredníctvom petície.

V doplňujúcich voľbách primátora mesta zvíťazil Radovan Žori

Novým primátorom mesta Dobšiná (okres Rožňava) bude Radovan Žori, kandidát za koalíciu Smer-SD, Hlas-SD a SNS. Spomedzi štvorice kandidujúcich získal v sobotňajších (5. 10.) doplňujúcich voľbách najviac hlasov. Výsledky zverejnilo mesto na svojej webstránke. Žori dostal celkovo 706 platných hlasov voličov. Druhý skončil Gejza Holmok kandidujúci za hnutie Slovensko s výsledkom 521 hlasov. Tretí bol nezávislý kandidát Marek Šafár, ktorý mal 455 hlasov a štvrtý Milan Priatka za KDH s 20 hlasmi.

K voľbách došlo po tom, ako v januári zo svojej funkcie odstúpil dovtedajší primátor Ján Slovák. Funkciu zastával od roku 2014, vzdal sa jej zo zdravotných dôvodov. Zastupujúcim primátorom do konania doplňujúcich volieb bol Karol Horník.

Nových starostov si volili obyvatelia aj v obciach Dvorany nad Nitrou a Svrbice

Obyvatelia obcí Dvorany nad Nitrou a Svrbice v okrese Topoľčany si volili nových starostov. Doplňujúce komunálne voľby sa uskutočnili v sobotu 5. októbra. Starostom obce Dvorany nad Nitrou s 812 obyvateľmi by sa mal stať podľa neoficiálnych výsledkov Jozef Kmeť (nezávislý kandidát). Získal najviac hlasov spomedzi štyroch kandidátov. Samospráva o tom informovala na svojom webe. Voľby sa v tejto obci konali po tom, ako sa predošlý starosta vzdal svojej funkcie.

Súpera nemal kandidát na starostu obce Svrbice Juraj Púček. Predseda miestnej volebnej komisie Pavel Hradecký uviedol, že predchádzajúci starosta sa vzdal svojej funkcie zo zdravotných dôvodov. Ide o najmenšiu z trojice obcí v Nitrianskom samosprávnom kraji, kde sa konali doplňujúce komunálne voľby. Má 194 obyvateľov. Doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí sa vyhlasujú v prípade, ak sa v niektorej obci nekonali alebo sa z rôznych dôvodov musia opakovať. Takisto vtedy, ak sa starosta či poslanec vzdal a jeho mandát zanikol bez náhradníka. Zákon takisto stanovuje, že voľby sa zopakujú, ak ich vyhlásili za neplatné.

V štyroch obciach Trnavského kraja si volili nových starostov

V štyroch obciach Trnavského samosprávneho kraja si obyvatelia v sobotných (5. 10.) doplňujúcich komunálnych voľbách volili nových starostov. Ide o obce Hviezdoslavov, Malá Mača, Malé Dvorníky a Zvončín. V obci Hviezdoslavov v okrese Dunajská Streda uspel podľa neoficiálnych výsledkov František Kavecký (nezávislý kandidát), ktorý kandidoval ako jediný. Voľby sa uskutočnili po tom, ako sa vzdal svojej funkcie predchádzajúci starosta po zvolení za poslanca Národnej rady SR. Potvrdila to zapisovateľka miestnej volebnej komisie Zdenka Danielová. Obec mala ku dňu vyhlásenia volieb 3575 obyvateľov.

Súpera nemal ani Dávid Kaščák, kandidát na starostu obce Malé Dvorníky. O pozíciu starostu obce, nachádzajúcej sa v okrese Dunajská Streda, sa uchádzal ako nezávislý kandidát. Obec má 1176 obyvateľov. Po odchode bývalého starostu do predčasného dôchodku sa uskutočnili voľby aj v obci Malá Mača v okrese Galanta. Uspela Monika Nagyová ako nezávislá kandidátka. Obec o tom informovala na svojom webe. Ku koncu roka 2023 mala 603 obyvateľov.

Štvrtou samosprávou, kde si v rámci Trnavského kraja v sobotu volili nového starostu, bola obec Zvončín v okrese Trnava. Spomedzi dvojice kandidátov uspela podľa neoficiálnych výsledkov Zuzana Nebylová ako nezávislá kandidátka. Voľby sa uskutočnili po tom, čo sa bývalá starostka vzdala svojej funkcie. Uviedla to zapisovateľka miestnej volebnej komisie Andrea Blažek. Obec mala ku dňu vyhlásenia volieb 1040 obyvateľov.

Novou hlavou obce je Dušan Tuček, doteraz zastupoval zosnulého starostu

Kordíky v Banskobystrickom okrese s takmer 500 obyvateľmi majú po sobotňajších (5. 10.) doplňujúcich komunálnych voľbách novú hlavu obce. Stal sa ňou zastupujúci starosta Dušan Tuček. V nedeľu to potvrdila zapisovateľka miestnej volebnej komisie Iveta Tučeková. Nezávislý 47-ročný kandidát Tuček získal 153 hlasov a vo funkcii nahradí zosnulého starostu. Jeho rovnako nezávislá protikandidátka, 69-ročná dôchodkyňa Mária Kuniaková dostala 38 hlasov. Účasť voličov dosiahla takmer 50 percent. Podľa Tučekovej voľby boli pokojné, bez problémov, akurát volebná účasť bola tentokrát nižšia. Obvykle sa u nich v prípade komunálnych volieb pohybuje okolo 70 percent.