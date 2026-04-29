VEĽKÁ policajná akcia MEDELIN! Rozložili organizovanú skupinu, zadržali šesť osôb

BRATISLAVA - Polícia v stredu ráno v rámci akcie s krycím názvom Medelin rozložila organizovanú skupinu, ktorá sa zaoberala obchodovaním s omamnými a psychotropnými látkami na území celého Slovenska. Doposiaľ zadržala šesť osôb podozrivých z tejto trestnej činnosti. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru (PZ) Roman Hájek.
„Národná protidrogová jednotka v súčinnosti s ďalšími zložkami PZ realizuje od skorých ranných hodín rozsiahlu policajnú akciu s krycím názvom Medelin, zameranú na odhalenie a dokumentovanie závažnej drogovej trestnej činnosti,“ uviedla polícia.
Akcia Medelin nadväzuje na protidrogovú akciu z konca minulého týždňa na východnom Slovensku, v rámci ktorej už obvinili dve osoby z Košického kraja. „Aktuálne vykonávame neodkladné procesné úkony na území Bratislavského, Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja zamerané najmä na zabezpečovanie dôkazného materiálu dôležitého pre trestné konanie,“ doplnila polícia. Ďalšie informácie polícia poskytne, len čo to situácia umožní.