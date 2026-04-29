Deň matiek, ktorý nemusí byť len o povinnostiach. Mamy si zaslúžia deň pre seba

Deň matiek sa často spája s kvetmi, poďakovaním a rodinným programom. Tento rok však môže byť aj príležitosťou na to, aby mamy na chvíľu vystúpili z každodenného kolotoča a dopriali si čas, ktorý bude patriť len im. Konferencia Deň matiek prinesie celodenný odborný program, oddychové zóny, zážitkové aktivity aj priestor na stretnutie so ženami, ktoré riešia podobné témy.
Byť mamou znamená každý deň myslieť na množstvo vecí naraz. Na deti, rodinu, prácu, domácnosť, zdravie, školu, krúžky aj nekonečný zoznam drobných povinností, ktoré často nikto nevidí. Práve preto môže byť Deň matiek viac než len symbolický dátum v kalendári. Môže byť pozvánkou spomaliť, nadýchnuť sa a venovať pozornosť aj sebe.
Konferencia Deň matiek vznikla ako celodenné podujatie pre ženy, ktoré chcú získať užitočné informácie, ale zároveň si dopriať príjemný zážitok. Nie je postavená iba na prednáškach. Spája odborné diskusie, praktické témy, relax, zážitkové aktivity a komunitnú atmosféru, v ktorej sa mamy nemusia cítiť samy so svojimi otázkami, pochybnosťami ani ambíciami.
Témy, ktoré ženy riešia v skutočnom živote
Program konferencie sa sústreďuje na oblasti, ktoré sú súčasťou bežného života mnohých žien. Hovoriť sa bude o ženskom zdraví, tele po pôrode, psychológii materstva, rodičovských výčitkách, správaní detí, energii, výžive, životnom štýle, práci, rovnováhe aj o budúcnosti žien v čase, keď do pracovného i rodinného života čoraz viac vstupujú nové technológie a umelá inteligencia.
Priestor dostane aj starostlivosť o pleť bez zbytočných marketingových mýtov, osobný rozvoj, mindfulness a vnútorná rovnováha. Cieľom nie je vytvárať ďalší tlak na výkon, ale ponúknuť ženám praktické pohľady, ktoré môžu využiť v každodennom fungovaní.
Súčasťou dňa budú aj otvorené diskusie a osobné skúsenosti žien, ktoré prepájajú materstvo, prácu, vlastné sny a potrebu nezabudnúť na seba. Práve táto kombinácia robí z podujatia priestor, kde sa dá nielen počúvať, ale aj zastaviť a pomenovať veci, ktoré často zostávajú bokom.
Čo čaká návštevníčky v programe
Celodenný odborný program je zostavený tak, aby sa dotýkal tém, ktoré ženy riešia doma, v práci aj vo vzťahu k sebe. Návštevníčky sa môžu tešiť na odborníkov z oblasti zdravia, psychológie, výživy, krásy, osobného rozvoja aj pracovného života.
V programe sa návštevníčky môžu tešiť na tieto témy:
- ženské zdravie, telo po pôrode a návrat k sebe,
- psychológia materstva, rodičovské emócie a výčitky,
- lepšie porozumenie deťom, ich správaniu a prežívaniu,
- energia, metabolizmus, výživa a zdravý životný štýl,
- rovnováha medzi rodinou, prácou a vlastnými potrebami,
- práca, sebarealizácia, predsudky a rovnosť príležitostí,
- ženy a budúcnosť práce v čase umelej inteligencie,
- starostlivosť o pleť, krása a prirodzené starnutie bez zbytočných mýtov,
- osobný rozvoj, vnútorný pokoj, relaxácia a vedomejší prístup k sebe.
Oddych, zážitky a čas mimo každodenného tempa
Konferencia myslí aj na to, že mamy nepotrebujú iba ďalšie rady. Potrebujú aj pokoj, starostlivosť a chvíľu, počas ktorej nemusia nič organizovať. Preto program dopĺňajú relax zóny, sprievodné aktivity a možnosti, vďaka ktorým sa z účasti stáva celodenný zážitok.
Návštevníčky sa môžu tešiť na sound healing, miešanie vonných olejov, masáže, merania tela, konzultácie aj ďalšie aktivity, ktoré im umožnia na chvíľu vypnúť a venovať sa sebe. Súčasťou dňa bude aj občerstvenie, darčeková taška s hodnotnými produktmi a tombola o ceny.
Podujatie je vhodné pre ženy, ktoré prídu samy, s kamarátkou, sestrou, kolegyňou alebo mamou. Dôležité je len jedno: rozhodnúť sa, že tento rok nemusí byť Deň matiek iba o druhých, ale aj o žene, ktorá sa každý deň stará o všetko okolo seba.
Čo všetko zahŕňa vstupenka
Vstupenka na konferenciu nie je len vstupom na odborné prednášky. Zahŕňa celý deň pripravený tak, aby si ženy odniesli informácie, zážitok aj chvíľu oddychu.
V cene vstupenky je zahrnuté:
- prístup na celodenný odborný program,
- vstup do všetkých sprievodných a relax zón,
- zážitkové aktivity ako sound healing alebo miešanie vonných olejov,
- možnosť využiť masáže, merania tela či konzultácie,
- občerstvenie počas celého dňa,
- darčeková taška s hodnotnými produktmi,
- lístok do tomboly.
Návštevníčky tak odchádzajú nielen s novými poznatkami, ale aj s konkrétnym zážitkom a pocitom, že si Deň matiek tento rok naozaj dopriali.
Prečo si miesto rezervovať vopred
Kapacita konferencie je obmedzená, preto sa oplatí zabezpečiť si miesto vopred. Organizátori pripravujú program tak, aby bol komorný, príjemný a zároveň dostatočne pestrý na celý deň.
- reklamná správa -