Mohutný požiar na Orave zničil osem hektárov lesa: Škody sa vyšplhali na desiatky tisíc eur

ORAVSKÁ POLHORA - Profesionálni a dobrovoľní hasiči zasahovali v sobotu (2. 5.) popoludní pri požiari lesa v katastri obce Oravská Polhora (okres Námestovo). Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline na sociálnej sieti, materiálna škoda bola predbežne vyčíslená na 80.000 eur.
Hasičom bol požiar ohlásený o 14.15 h a na mieste zasahovali príslušníci HaZZ z hasičských staníc v Námestove, Liptovskom Mikuláši, zo žilinskej Záchrannej brigády HaZZ a dobrovoľní hasiči z Oravskej Polhory, Rabče, Rabčíc, Sihelného a Zubrohlavy.
„Prieskumom bolo zistené, že požiarom je zasiahnutý mladý les s rozlohou osem hektárov. Voda bola na požiarisko zabezpečená pomocou kyvadlovej dopravy. Požiar sa podarilo lokalizovať ôsmimi D prúdmi a jednoduchými hasiacimi prostriedkami. Požiarisko bolo priebežne monitorované dronom s termovíziou,“ priblížilo zásah hasičské riaditeľstvo. Doplnilo, že následkom požiaru vznikla majiteľovi lesa priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 80.000 eur. „Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania,“ dodali hasiči.