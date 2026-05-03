AKTUÁLNE Vážna nehoda autobusu na strednom Slovensku: Na mieste zasahuje aj vrtuľník

DOBRÁ NIVA – Pokojnú nedeľu narušila vážna dopravná nehoda. Pri obci Dobrá Niva havaroval autobus. Vozidlo skončilo po náraze prevrátené na bok. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky vrátane leteckých záchranárov.
Zranených môže byť viacero osôb. Na mieste zasahuje viacero pozemných ambulancií záchrannej zdravotnej služby i leteckí záchranári. Na sociálnej sieti o tom informuje Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR.
„Operátori tiesňovej linky 155 koordinujú udalosť s hromadným postihnutím osôb, ku ktorej prišlo krátko pred ôsmou hodinou ráno v obci Dobrá Niva. Zásah prebieha. O počte pacientov a rozsahu zranení budeme informovať akonáhle to situácia dovolí,“ uviedlo operačné stredisko.
V autobuse sa podľa hasičov v čase nehody nachádzalo 16 cestujúcich a dvaja vodiči. „V dôsledku nehody viaceré osoby utrpeli zranenia rôzneho rozsahu. Na miesto bol vyžiadaný aj evakuačný autobus Hasičského a záchranného zboru,“ uviedli na sociálnej sieti hasiči.
Na hlavnom ťahu v Dobrej Nive v nedeľu ráno zišiel z cesty autobus, následne sa prevrátil. Cestu I/66 v dôsledku nehody uzavreli.