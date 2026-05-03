Drsný krok Bieleho domu! Trump nariadil masívny odchod vojakov z Nemecka: Európa musí prevziať zodpovednosť

WEST PALM BEACH - Americký prezident Donald Trump v sobotu povedal, že Spojené štáty znížia počet svojich vojakov umiestnených v Nemecku o výrazne viac ako 5000. Informujú o tom agentúry AP a AFP.
Ministerstvo obrany USA v piatok pôvodne oznámilo, že z Nemecka stiahne približne 5000 vojakov. Trump v sobotu po otázke o dôvode tohto rozhodnutia neposkytol vysvetlenie, uviedol však, že príde väčšie zredukovanie. „Budeme znižovať výrazne viac. Znižujeme oveľa viac ako o 5000,“ povedal šéf Bieleho domu novinárom na Floride.
Rozhodnutie oznámil Pentagón niekoľko dní po slovnej výmene medzi Trumpom a nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom. Ten v pondelok uviedol, že Irán „ponižuje“ Washington v rokovaniach o ukončení konfliktu. Podľa ministerstva obrany bude stiahnutie dokončené za šesť až 12 mesiacov. „Toto rozhodnutie nasleduje po dôkladnom preskúmaní rozmiestnenia síl v Európe zo strany ministerstva a je prijaté s ohľadom na operačné požiadavky a situáciu v regióne,“ povedal hovorca Pentagónu.
AFP konštatovala, že prezident Trump počas svojho predchádzajúceho, ale i súčasného funkčného obdobia hrozil znížením počtov amerických vojakov v Nemecku a ďalších európskych krajinách, pričom tvrdil, že chce, aby Európa prevzala väčšiu zodpovednosť za svoju obranu namiesto toho, aby sa spoliehala na USA. V Nemecku bolo k 31. decembru 2025 umiestnených 36.436 amerických vojakov v aktívnej službe.