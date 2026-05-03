MIMORIADNY ONLINE Drony útočili na Moskvu aj Kyjev! Hlásia mŕtvych aj zranené deti: Zelenskyj trestá vlastných

KYJEV - Moskva aj Kyjev čelili počas noci útokom nepriateľských dronov, informovali médiá a miestne úrady. V okolí ruskej metropoly prišiel o život civilista. Jednu obeť a dvoch ranených, vrátane dieťaťa, si vyžiadalo ruské bombardovanie okolia Záporožie na juhovýchode Ukrajiny, informovali záchranári. Ďalších sedem ľudí podľa úradov utrpelo zranenie pri ostreľovaní Sumskej oblasti na severovýchode Ukrajiny. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny:
ONLINE
6:16 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu uvalil sankcie na bývalého šéfa svojej kancelárie Andrija Bohdana. Informuje o tom agentúra DPA.
Rusko a Ukrajina informujú o zostrelených dronoch, obetiach a ranených
Ruská protivzdušná obrana zostrelila na prístupoch k Moskve šesť ukrajinských dronov, ďalší dron zneškodnilo elektronické rušenie, oznámil ešte v sobotu večer gubernátor Moskovskej oblasti Andrej Vorobjov. V súvislosti s náletmi uviedol, že v dedine Černevo pri Volokolamsku prišiel o život 77-ročný muž. O ďalšom zostrelenom drone, snažiacom sa preniknúť nad metropolu, informoval starosta Moskvy Sergej Sobjanin.
O zostrelených ukrajinských dronoch informoval tiež Dmitrij Miljajev, gubernátor Tulskej oblasti, ktorá susedí s Moskovskou oblasťou. Najmenej šesť ľudí utrpelo zranenie pri ruskom ostreľovaní mesta Krolevec v Sumskej oblasti na severovýchode Ukrajiny, napísal na sociálnej sieti náčelník oblastnej správy Oľah Hryhorov. Traja zranení museli byť hospitalizovaní, dvaja sú vo vážnom stave. Jedno dieťa utrpelo zranenie pri útoku ruského dronu na civilný automobil, dodal.
V Kyjeve a okolí bol v sobotu večer vyhlásený letecký poplach. Vojenská správa varovala pred nebezpečenstvom útoku bezpilotných lietadiel a vyzývala obyvateľov ukrajinského hlavného mesta, aby zotrvali v úkrytoch. Je počuť paľba protileteckej obrany, napísal server Ukrajinska pravda. Letecký poplach vyhlásili úrady aj v Odesskej, Černihivskej, Sumskej, Charkovskej, Poltavskej, Čerkaskej a Záporožskej oblasti, informoval server BBC News.