Spozornite! Železničné priecestie v Hlohovci bude uzavreté

HLOHOVEC - Železničné priecestie v Hlohovci v okrese Piešťany bude od 2. mája od 7.00 h do 5. mája do 6.00 h uzavreté. Dôvodom je odstránenie havarijného stavu. Obchádzkové trasy budú vyznačené dočasným dopravným značením. Informovali z odboru komunikácie Železníc Slovenskej republiky (ŽSR).
Pre peších bude k dispozícii podchod pod železničnou traťou, ktorý sa nachádza približne 20 metrov od priecestia. Priecestie sa nachádza na križovaní železničnej trate Lužianky - Leopoldov v kilometri 23,358 s cestou druhej triedy číslo 507 v smere z Hlohovca na Piešťany.
Informácie o prípadných obmedzeniach v železničnej doprave zverejňuje dopravca Železničná spoločnosť Slovensko na svojej webovej stránke. Dopravca Arriva zabezpečí informovanie cestujúcich o zmenách v autobusovej doprave počas trvania uzávery. Uzávera pozemnej komunikácie bude realizovaná v súlade so zákonom o pozemných komunikáciách za účasti príslušných orgánov štátnej správy a správcov komunikácií. Opatrenia boli koordinované s mestom Hlohovec aj autobusovým dopravcom Arriva.