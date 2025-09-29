Slováci sa BÚRIA a húfne podpisujú petíciu: Boj za 17. november vrcholí, prispeli aj známe osobnosti!

BRATISLAVA - Rozhodnosť a zachovanie ducha revolučných čias z roku 1989 je niečo, čo v Slovákoch stále je a svedčí o tom aj najnovšia petičná akcia. V duchu konsolidácie sa totiž vláda rozhodla položiť za obeť práve ikonický 17. november, čo sa mnohým nepáči.
Aj z toho titulu iniciatíva Chcem tu zostať na sociálnej sieti dala do povedomia petíciu, ktorou chcú vládu pritlačiť k tomu, aby sa nepodieľali na zrušení Dňa boja za slobodu a demokraciu, ktorý je symbolom všetkého, čo sme si ako demokratická spoločnosť pred dekádami vybojovali. Petícia nesie názov "Neberte nám 17. november".
"My, dolupodpísaní občania a občianky Slovenskej republiky prostredníctvom tejto petície vyjadrujeme zásadný a hlboký nesúhlas s akýmikoľvek úvahami alebo návrhmi na zrušenie dňa pracovného pokoja počas štátneho sviatku 17. novembra – Dňa boja za slobodu a demokraciu," uviedli autori petície.
Najväčší symbol neúcty za celé historické obdobie
"Zrušenie dňa pracovného pokoja počas tohto sviatku by nebolo len ekonomickým opatrením, ale predovšetkým nebezpečným prejavom neúcty voči všetkým, ktorí sa postavili totalitným režimom a vybojovali pre nás slobodu, v ktorej dnes žijeme," pokračujú.
Za autormi petície stoja Vášaryová, Pauhofová či Maštalír
Autori zákonodarcov v Národnej rade SR vyzvali, aby "odmietli akékoľvek návrhy, ktoré by oslabovali význam tohto štátneho sviatku". Nie sú však sami a pridali sa k ním aj známe osobnosti.
Viaceré z nich sa dokonca priamo spájajú s udalosťami roku 1989. Ide o Petra Tatára, Juraja Flamika a Zuzanu Mistríkovú. Spolu s nimi sa za iniciatívu postavili aj desiatky umelcov vrátane Emílie Vášáryovej, Richarda Stankeho, Táne Pauhofovej alebo Tomáša Maštalíra.