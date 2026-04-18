V Holíči vypukol POŽIAR vo výrobnej hale známej spoločnosti! Ľudí z budovy museli evakuovať

HOLÍČ - Hasiči zasahujú pri požiari, ktorý vypukol vo výrobnej hale spoločnosti Eissmann Automotive Slovensko v Holíči v okrese Skalica. Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave Lena Košťálová potvrdila, že v jednej z výrobných hál došlo k požiaru hydraulického lisu na textilné tkanivo.
Požiar si vyžiadal evakuáciu štyroch osôb. Nikto neutrpel žiadne zranenia. "Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch nasadili viaceré hasebné prúdy, pomocou ktorých sa im podarilo požiar lokalizovať a následne zlikvidovať. Priestory haly boli odvetrané pomocou pretlakového ventilátora," informovali hasiči.
Pomocou drona hasiči taktiež monitorovali skryté ohniská. "Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania," dodávajú.