Nočná dráma v Žiline: Neznámy páchateľ úmyselne podpálil autá na dvoch rôznych uliciach

ŽILINA - Žilinskí profesionálni hasiči zasahovali počas štvrtkovej noci pri požiaroch áut na dvoch rôznych miestach v Žiline. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline Mária Pohanková Zahatlanová, v oboch prípadoch bolo príčinou vzniku požiaru úmyselné zapálenie cudzou osobou.
Prvý z požiarov na Tolstého ulici bol hasičom ohlásený o 3.20 h. „Išlo o požiar jedného osobného vozidla, ktorý sa rozšíril aj na blízko stojace vozidlo. Požiar zlikvidovali jedným vysokotlakovým prúdom. Pri zásahu boli použité autonómne dýchacie prístroje,“ uviedla Pohanková Zahatlanová.
Doplnila, že na miesto bol privolaný zisťovateľ príčin vzniku požiarov. „Následkom požiaru vznikla majiteľom vozidiel priama materiálna škoda predbežne vyčíslená v sume 10.000 eur. Príčinou vzniku požiaru je úmyselné zapálenie neznámou osobou,“ skonštatovala hasičská hovorkyňa.
Rovnakú príčinu mal aj požiar osobného motorového vozidla na Tulskej ulici, ktorý bol hasičom ohlásený krátko pred 3.50 h. „Hasiči po príjazde na miesto zistili, že požiar zasiahol aj vedľajší automobil. Príslušníci z Hasičskej stanice v Žiline požiar zlikvidovali jedným vysokotlakovým prúdom,“ dodala Pohanková Zahatlanová.