Sladké tajomstvo slovenskej moderátorky odhalené: Porodila dieťa... Hokejistovi!

BRATISLAVA - Erika Bugárová prekvapila verejnosť krásnou správou. Niekdajšia finalistka Miss Slovensko 2016 a moderátorka sa totiž stala mamou. Spolu so svojím partnerom, hokejistom Samuelom Petrášom, privítali na svete synčeka. Radostnú novinku si dvojica nechávala pre seba až do poslednej chvíle.
Erika Bugárová sa do povedomia verejnosti dostala ako finalistka Miss Slovensko 2016. Neskôr sa však ubrala moderátorskou cestou a doplnila zostavu niekdajšej Fashion TV. V minulosti tvorila Erika pár s hercom Dáriusom Kočim, potom sa zaľúbila do youtubera Mateja Zrebného, s ktorým jej to ale tiež nevyšlo. Už niekoľko rokov však tvorí pár so slovenským hokejistom Samuelom Petrášom. A ako teraz priznali, majú v živote veľkú novinku.
Narodilo sa im dieťatko. Tehotenstvo aj pôrod sa dvojici podarilo perfektne utajiť. So sladkým tajomstvom sa podelili včera večer na sociálnej sieti. „Naša najnovšia a najroztomilejšia životná novinka: Samuel Nikolas," zverila sa kráska na Instagrame. Pod príspevkom sa okamžite začali kopiť gratulácie a my sa k nim taktiež pridávame. Novopečeným rodičom gratulujeme a mamičke a dieťatku prajeme veľa zdravia.
