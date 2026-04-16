AKTUÁLNE Dopravná tragédia na juhu: DESIVÉ ZÁBERY, vlak pri Dunajskej Strede doslova zdemoloval KAMIÓN!

DUNAJSKÁ STREDA - Z dôvodu zrážky vlaku s kamiónom na železničnom priecestí je prerušená železničná doprava v úseku Dunajská Streda - Dolný Štál.

Súkromný železničný dopravca Leo Express o tom informoval na sociálnej sieti.

Aktualizované 11:11

"Prioritne zaisťujeme bezpečnosť cestujúcich a posádky na palube. Prišlo k okamžitému privolaniu záchranných zložiek. Podľa predbežných informácií prišlo k približne 20 ľahším zraneniam spôsobeným rozbitým sklom. Jedna cestujúca má zranenie hlavy," ozrejmil hovorca dopravcu Leo Express Emil Sedlařík. Vzniknuté škody budú podľa jeho slov vyčíslené až následne. Prioritou sú aktuálne cestujúci a posádka vlaku. "Termín obnovenia dopravy zatiaľ nie je známy. Až do odvolania sme zaviedli autobusovú dopravu," dodal.

Aktualizované 10:38

Aj Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR potvrdilo úmrtie jednej osoby. Zásah stále prebieha.

 
 

Aktualizované 10:26

Na mieste nehody operujú už aj policajti Trnavského kraja.

Aktualizované 10:01

Podľa hasičov pri tejto nehode došlo k strate jedného ľudského života. "Vo vlakovej súprave sa nachádzalo viacero osôb, pričom 21 z nich utrpelo zranenia. Vodič kamiónu nehodu, žiaľ, neprežil. Na mieste aktuálne zasahujú hasiči z Hasičskej stanice Dunajská Streda a Veľký Meder, spolu s členmi dobrovoľných hasičských zborov obcí Gabčíkovo a Orechová Potôň. Následkom zrážky došlo k vykoľajeniu vlakovej súpravy. Cesta v danom úseku je momentálne neprejazdná. Pri nehode došlo k úniku motorovej nafty, na miesto smeruje aj technický automobil EKOS," napísali hasiči na sociálnej sieti.

„Prebieha zabezpečenie náhradnej autobusovej dopravy, budeme vás priebežne informovať,“ uviedol dopravca v súvislosti s mimoriadnou udalosťou na trati. Zelená vlna STVR dopĺňa, že k nehode prišlo na výjazde z Dunajskej Stredy smerom na Kútniky. Obchádzka vedie cez Povodskú cestu.

 
 
