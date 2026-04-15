DRÁMA v bratislavskej MHD! Muž vytiahol nôž a ohrozoval cestujúcich, zachytilo ho VIDEO: Výzva polície

BRATISLAVA - V autobuse bratislavskej MHD sa odohrala v nedeľu (12. 4.) popoludní dráma. Neznámy muž počas jazdy mával nožom, opľúval cestujúcich a poškodil sedadlo. Polícia po mužovi pátra.
Bratislavskí policajti z piateho okresu pátrajú po mužovi, ktorý sa mal dopustiť výtržníctva v autobuse MHD. Incident sa odohral 12. apríla 2026 približne o 16.43 h, keď do vozidla nastúpil doposiaľ neznámy páchateľ.
"Ten sa mal podľa doposiaľ zistených informácií v autobuse verejnej hromadnej dopravy nachádzajúcom sa v tom čase na zastávke MHD Hálova dopustiť hrubej neslušnosti a výtržnosti tým, že po nastúpení vytiahol nôž, ktorý držal v ruke a demonštratívne s ním mával pred ostatnými cestujúcimi. Jeho konanie pokračovalo v autobuse tým, že bezdôvodne opľul doposiaľ nestotožnených cestujúcich, na ktorých sa ďalej zaháňal nožom a následne poškodil zadné sedadlo," približuje bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková. Polícia zverejnila aj video, ktoré zachytáva neznámeho muža v MHD.
Polícia vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti muža na priloženom videu, k jeho súčasnému pohybu alebo pobytu, aby ich oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na FB profile polície.