Hazard so životmi v MHD: Cestujúci nakrútili vodiča priamo pri čine, namiesto cesty sledoval niečo úplne iné!

LODŽ - Pasažieri v poľskom meste Lodž zažili jazdu, na ktorú tak skoro nezabudnú. Vodič mestského autobusu sa totiž rozhodol, že bezpečnosť desiatok ľudí je menej dôležitá ako jeho smartfón. Kým jednou rukou držal volant, druhou pred sebou manipuloval s mobilom a uprene doň hľadel. Netušil však, že ho pri tom niekto nakrúca.
Incident, ktorý sa odohral pred pár dňami, vyvolal v Poľsku obrovskú vlnu pobúrenia po tom, čo sa video z interiéru vozidla objavilo na sociálnych sieťach. Na nahrávke je jasne vidieť, ako vodič dopravného podniku MPK Łódź vedie autobus, pričom mobilný telefón drží priamo pred sebou v úrovni očí.
Autor videa incident okamžite nahlásil mestskému dopravcovi. Reakcia na seba nenechala dlho čakať a prípadom sa začala zaoberať aj políca. Podľa hovorkyne lodžskej polície Edyty Machnik išlo o hazard najhrubšieho zrna. „Vodič sa zachoval extrémne nezodpovedne, pretože riadil mestský autobus a pritom sa pozeral do mobilného telefónu, ktorý držal v ruke. Nevystavil nebezpečenstvu len seba, ale aj všetkých cestujúcich,“ uviedla Machnik pre Polsat News.
Tvrdý trest a koniec kariéry?
Za svoju bezmyšlienkovitosť už vodič stihol vyfasovať blokovú pokutu vo výške 500 zlotých (približne 115 eur) a na jeho konto pribudlo 12 trestných bodov. To je však len začiatok jeho problémov.
Dopravný podnik má totiž pre svojich zamestnancov nastavené veľmi prísne pravidlá. Vodiči MPK Łódź majú počas jazdy zakázané držať mobil v ruke. Muža teraz čakajú vážne disciplinárne následky priamo v zamestnaní. Okrem finančnej sankcie a pokarhania je v hre aj okamžité skončenie pracovného pomeru. Prípad slúži ako memento pre všetkých vodičov z povolania, že v ére smartfónov a všadeprítomných kamier v rukách cestujúcich sa žiadny podobný prešľap neutají.