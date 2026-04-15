Najnovší PRIESKUM ukázal, kto má aké karty: PS stále vyhráva pred Smerom! V parlamente až 8 strán

BRATISLAVA - Ak by sa parlamentné voľby konali v prvej polovici apríla, vyhralo by Progresívne Slovensko s podporou na úrovni 20,2 percenta. Smer-SD so ziskom 17,3 percenta by sa umiestnil na druhom mieste. Tretia je strana Republika, ktorú by volilo 13,6 percenta opýtaných.
Vyplýva to z najnovšieho volebného modelu agentúry NMS Market Research Slovakia. Nasledujú tri subjekty, ktoré sa pohybujú okolo 7 percent: SaS so 7,3 percentami, Hnutie SLOVENSKO so 7,1 percentami a Hlas-SD s rovnými 7 percentami. Brány parlamentu by tesne prekročili aj Demokrati s 5,8 percentami a aj KDH so ziskom 5,3 percenta.
Pod hranicou 5 percent je Maďarská aliancia – 4,2 percenta a hnutie SME RODINA s podporou 3,8 percenta. Za nimi sa umiestnila vládna SNS s 2,8 percentami a Za ľudí s 2,3 percentami. Ostatné subjekty by aktuálne získali menej ako 2 percentá.
K urnám by išlo 61,9 percenta voličov.
Ak sa pozrieme na rozloženie mandátov v NR SR na základe aprílového volebného modelu, vyzeralo by nasledovne:
- PS: 36 mandátov
- Smer-SD: 31 mandátov
- Republika: 25 mandátov
- SaS: 13 mandátov
- Hnutie Slovensko: 13 mandátov
- Hlas-SD: 13 mandátov
- Demokrati: 10 mandátov
- KDH: 9 mandátov
Zber dát sa konal od 8. 04. – 13. 4. 2026 na vzorke 1 001 respondentov.