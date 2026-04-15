Rezort práce pripravuje možnosť výberu poberania dôchodku z I. alebo aj z II. piliera

BRATISLAVA - Budúci dôchodcovia, ktorým by kombinovaný dôchodok z prvého a druhého piliera vyšiel nižší ako z prvého, by mali mať možnosť zvoliť si jeho poberanie len z prvého piliera. O takomto návrhu diskutuje pracovná skupina na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. V stredu to pred rokovaním vlády uviedol šéf rezortu Erik Tomáš (Hlas-SD), podľa ktorého ide o veľmi vecný návrh. Vystúpenie z druhého piliera iným spôsobom nebude možné, ani sa doň nebudú znižovať odvody.
„Pred nástupom na dôchodok by sme ľuďom umožnili sa rozhodnúť, čo je pre nich lepšie, či poberať dôchodok z prvého a druhého piliera, alebo sa vrátiť do Sociálnej poisťovne a poberať tento dôchodok len z prvého piliera,“ priblížil minister. Tento návrh je podľa neho lepší ako otvorenie druhého piliera, ktoré dlhodobo kritizovali dôchodcovské správcovské spoločnosti, pretože v tom období nevedeli, s akým majetkom na investovanie môžu rátať. Poznamenal, že podobný model funguje aj v Chorvátsku.
Pracovná skupina sa podľa Tomáša rozpráva aj o ukotvení minimálnych odvodov v ústave, aby už nemohli klesnúť pod určitú úroveň. Uviedol, že pracovnú skupinu tvoria odborníci, zástupcovia MPSVR, ale aj opozície, a jej cieľom je definitívne vyriešenie všetkých otázok v druhom pilieri.